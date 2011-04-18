استفاده از نانوفیبرهای کره ای برای ترمیم بافت آسیب دیده

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان مدرسه دندانپزشکی دانشگاه میشیگان برای اولین پلیمرهای تجدیدپذیر زیستی ستاره مانندی را ساختند که می توانند در داخل نانوفیبرهای کره ای انباشته شوند.

با تزریق نانوفیبرهای کره ای و سلولهای جدید به محل یک جراحت، این کره ها تجزیه می شوند اما سلولها زنده می مانند و بافت آسیب دیده را ترمیم می کنند.

توسعه این نانوفیبرهای کره ای که همانند حامل سلول عمل می کنند و قادرند یک محیط رشد طبیعی سلول را شبیه سازی کنند یک گام مهم در عرصه روشهای نوآورانه در ترمیم بافت است. ترمیم بافت فرایندی بسیار دشوار است که موفقیت آن در فقدان یک بافت اهدا شده بسیار محدود می شود.

این دانشمندان، به منظور آزمایش این روش از آن در ترمیم غضروفهای آسیب دیده زانوی یک خرگوش استفاده کردند. این بررسیها نشان داد که استفاده از این نانوکره ها روشی بهتر از روش ACI عمل می کند و میزان اثربخشی آن بالاتر است. ACI متدی بالینی است که برای معالجه صدمات غضروف استفاده می شود.

در این روش، سلولهای خود بیمار مستقیما به داخل بدن وی تزریق می شود. کیفیت بافت ترمیم شده در تکنیک ACI چندان خوب نیست چرا که سلولها به صورت سرگردان تزریق می شوند و توسط حاملی که محیط رشد طبیعی را شبیه سازی می کند حمایت نمی شوند.

براساس گزارش نیچر مواد، این نانوفیبرهای کره ای تخلخل بالایی دارند و بنابراین می توان به آسانی مواد غذایی را وارد آنها کرد. این کره ها قادرند عملکردهای ماتریکس سلولی در بدن را تقلید کنند.