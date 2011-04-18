قارچ عامل بیماری گیاه زینتی "آکمئا "در لاهیجان شناسایی شد

محمود بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای نخستین بار در کشور قارچ عامل بیماری لکه برگی با نام علمی Glomerella Cingulata از سوی "سید عبدالله میرحسینی مقدم" از محققان بخش گیاهپزشکی این مرکز در ایستگاه تحقیقات گل و گیاهان زینتی لاهیجان شناسایی و معرفی شد.

وی اظهارداشت: گیاه زینتی گلخانه ‌ای "آکمئا" (Aecmea Fulgens) بومی نواحی آمریکای جنوبی به ‌ویژه کشور برزیل است و این گیاه زینتی دارای برگ‌ های سبز یا سبز متمایل به خاکستری و دارای گل‌ های لوله ‌ای شکل است که ابتدا به رنگ آبی و سپس قرمز می‌ شود.

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان گفت: لکه برگی یکی از بیماری‌ های مهم این گیاه در داخل گلخانه ‌هاست که در متن پهنک این لکه به تعداد دو تا سه عدد تشکیل و در ابتدا به رنگ قهوه ‌ای روشن و سپس این لکه‌ ها تیره و در آلودگی شدید باعث خشک شدن برگ‌ های پائین گیاه می شود.

وی خاطرنشان کرد: قارچ عامل بیماری از رده قارچ ‌های ناقص است که فرم جنسی یا کامل این گیاه بوده و نخستین بار از سوی محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان جداسازی و خالص شده و تأییدیه علمی مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور را نیز دریافت کرده است.

بهمنی ادامه داد: برای مبارزه با این بیماری، حذف فیزیکی و امحاء کامل آنها در خارج از گلخانه و همچنین سمپاشی با قارچ‌ کش اکسی کلراید مس به نسبت دو در هزار قبل از شروع آلودگی اولیه دو تا سه بار به فاصله 10 تا 15 روز از هم توصیه می‌ شود.