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۲۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۰:۰۹

سینما آزادی میزبان دو مستند خسرو سینایی می‌شود

سینما آزادی میزبان دو مستند خسرو سینایی می‌شود

انجمن تهیه‌کنندگان سینمای مستند ایران، چهارشنبه 31 فروردین‌ماه، فیلم‌های مستند "قصه کوتاهی چند هزارساله" و "گواهان تاریخ" به کارگردانی خسرو سینایی را به نمایش می‌گذارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن تهیه‌کنندگان سینمای مستند ایران، چهارشنبه 31 فروردین‌ماه، فیلم‌های مستند "قصه کوتاهی چند هزارساله" و "گواهان تاریخ" به کارگردانی خسرو سینایی را به نمایش می‌گذارد. مستند "قصه کوتاهی چند هزار ساله درباره تاثیر اعتقادات زمانه بر هنرهاست.

در این فیلم 30 دقیقه‌ای، مردی چند هزار ساله قصه می‌گوید؛ قصه‌ا‌ی کوتاه از زمانی کوتاه، گمشده در تاریخ تا به امروز."گواهان تاریخ" مستندی 37 دقیقه‌ای است که خسرو سینایی سه سال پیش در مورد خزانه جواهرات ملی ساخته است.

این فیلم که توسط سید محمود احمدی و مهندس صنیعی در بانک مرکزی تهیه شده است، خاطرات یک جعبه موسیقی را روایت می‌کند. انجمن تهیه‌کنندگان سینمای مستند ایران از علاقمندان سینمای مستند دعوت کرده ساعت 18 به ‌طور رایگان در سینما آزادی به تماشای این دو فیلم بنشینند.

کد مطلب 1291466

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