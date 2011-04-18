به گزارش خبرگزاری مهر، این مورخ و نظریهپرداز سینمایی با پیشینه همکاری طولانی با جشنوارههای برلین، ونیز و مونترال، اوبرهاوزن، نیون و لایپزیگ، در حال حاضر با جشنواره آلماتی (ستارههای شاکن) و ویسبادن همکاری میکند که در سال 200، سمپوزیوم میان رشتهای در آرزوی معنویت، سینما و دین در اروپای شرقی و میانه را در آن رویداد سینمایی برگزار کرده است.
در بیوگرافی دکترهانس یواخیم اشلگل آمده است: گردآورنده و مترجم نوشتههای آیزنشتاین و تارکوفسکی به زبان آلمانی، نویسنده کتابها و مقالات متعدد، مدرس دانشگاهها و مدارس سینمایی در آلمان و سایر نقاط جهان، عضویت در هیئتهای داوری در جشنوارههای بینالمللی از جمله کارلوویواری، مسکو، دمشق، سائو پائولو، بلو هوریزنته، کراکو، تالین، فجر و ...، عضویت در آکادمی فیلم اروپا، فیپرشی و اینتر فیلم.
جشنواره بینالمللی فیلم کیش به منظور ایجاد فرصت مباحثات تحلیلی و طرح نظریههای نوین سینمایی و غنیسازی ابعاد محتوایی جشنواره سلسله نشستهایی را با حضور کارشناسان و صاحبنظرانی از ایران و جهان پیشبینی کرده است که روزهای چهارم تا هشتم اردیبهشت در جزیره کیش برگزار میشود.
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