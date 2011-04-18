به گزارش خبرگزاری مهر، در یکی از دیدارهای باقی‌مانده از هفته سی و سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان یکشنبه شب تیم‌های آرسنال و لیورپول در ورزشگاه امارات شهر لندن به مصاف هم رفتند. این بازی که در حضور بیش از 60 هزار تماشاگر برگزار شد در پایان به نتیجه تساوی یک بریک انجامید و دو تیم به تقسیم امتیاز رضایت دادند.

جدال آرسنال و لیورپول یک بازی خاص بود که سرنوشت آن در زمان‌های تلف شده دوبار عوض شد. ابتدا تیم آرسنال بود که در دقیقه 7+90 توسط رابین فان پرسی از روی نقطه پنالتی به گل رسید اما این پیروزی تنها سه دقیقه دوام داشت و درک کویت با گلزنی از روی نقطه پنالتی کار را به تساوی کشاند.

با این تساوی تیم آرسنال 63 امتیازی شد و فاصله امتیازی خود با منچستریونایتد صدرنشین جدول رده بندی لیگ برتر را کمتر کرد. لیورپول نیز با 49 امتیاز جایگاه خود در رتبه ششم جدول را استحکام بخشید.

جدول رقابت‌های لیگ برتر:

1- منچستریونایتد 69 امتیاز

2- آرسنال 63 امتیاز

3- چلسی 61 امتیاز

4- منچسترسیتی 56 امتیاز

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18- بلکپول 33 امتیاز (یک بازی بیشتر)

19- وستهام 32 امتیاز - تفاضل گل 19- (یک بازی بیشتر)

20- ولورهمپتون 32 امتیاز - تفاضل گل 20-