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۲۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۱:۳۸

جاده جنگل گلستان پس از 10 سال تکمیل شد

جاده جنگل گلستان پس از 10 سال تکمیل شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و ترابری گلستان گفت: جاده جنگل گلستان که بر اثر بروز سیل سال 80 خسارت دیده بود، تکمیل شده و در سالجاری افتتاح می شود.

محمد تقی جوان شورابی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در سال گذشته با حمایتهای استاندار گلستان، اعتبارات خوبی برای این طرح در نظر گرفته شد.

وی اظهار داشت: بر اساس برنامه این طرح در سالجاری به بهره برداری می رسد و کارهای آن تمام شده است.
 
وی کلنگ زنی کنار گذرکردکوی را از جمله طرح های عمرانی این اداره کل در سالجاری عنوان کرد.
 
شورابی بیان داشت: تسریع در اجرای کنار گذر گرگان، شروع عملیات اجرایی تقاطع غیرهمسطح کنار گذر علی آباد از دیگر برنامه هاست.

مدیرکل راه و ترابری گلستان بیان داشت: افتتاح بخشی از کنار گذر آزادشهر به مینودشت نیز از جمله طرح های این اداره کل است.
 
بیش از پنج هزار کیلومتر راه در گلستان وجود دارد.
کد مطلب 1291471

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