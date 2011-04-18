جاده جنگل گلستان پس از 10 سال تکمیل شد

محمد تقی جوان شورابی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در سال گذشته با حمایتهای استاندار گلستان، اعتبارات خوبی برای این طرح در نظر گرفته شد.
وی اظهار داشت: بر اساس برنامه این طرح در سالجاری به بهره برداری می رسد و کارهای آن تمام شده است.
وی کلنگ زنی کنار گذرکردکوی را از جمله طرح های عمرانی این اداره کل در سالجاری عنوان کرد.
شورابی بیان داشت: تسریع در اجرای کنار گذر گرگان، شروع عملیات اجرایی تقاطع غیرهمسطح کنار گذر علی آباد از دیگر برنامه هاست.
مدیرکل راه و ترابری گلستان بیان داشت: افتتاح بخشی از کنار گذر آزادشهر به مینودشت نیز از جمله طرح های این اداره کل است.
بیش از پنج هزار کیلومتر راه در گلستان وجود دارد.
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