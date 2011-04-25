محمد عباسی در گفتگو با مهر در خصوص تعاونی های نسل جدید دانش بنیاد و تفاوت این مدل از تعاونی ها با بنگاه های زودبازده در اشتغال زایی و ایجاد فرصت های جدید شغلی، با اعلام اینکه تعاونی های دانش بنیاد در عرصه تولید ثروت یک مدل کیفی است، گفت: جریان بنگاه های زودبازده یک رویکردی بوده است که دولت در سال های گذشته برای ایجاد فرصت های شغلی دنبال کرده است.

وزیر تعاون اظهار داشت: البته در شرایط فعلی نیز روند ایجاد اشتغال از طریق بنگاه های زودبازده ادامه دارد و این موضوع قابل تعطیلی هم نیست. اما رویکرد آن می تواند به عنوان یک ظرفیت، منابع خرد و کوچک جامعه را به کار بگیرد و مربوط به زمان هم نیست که بخواهیم بگوییم پایان می یابد.

زودبازده‎ها هستند، جایی نمی‎روند

عباسی خاطر نشان کرد: حال ممکن است سطح برخوردی آن یک مقداری کم و زیاد شود اما در مجموع بنگاه های زودبازده می تواند به یک عده از افراد کمک کند تا سریع تر وارد جریان اشتغال شوند.

وی با تاکید بر این موضوع که هیچ کشوری نمی تواند بگوید من قالب اشتغال و توسعه را صرفا در بازار قرار داده ام، گفت: در این بخش طرح های بزرگی نیز قطعا لازم است.

وزیر تعاون با اشاره به اینکه هر کدام از برنامه ها و طرح ها جایگاه خود را دارند، ادامه داد: تعاونی های دانش بنیاد نیز جایگاه حقیقی خود را دارند.

به گفته عباسی، در کشوری که آرام آرام تعداد فارغ التحصیلان و بیکاران آن در حال افزایش است توجه به فارغ التحصیلان دانشگاهی بیشتر می شود، افزود: بنابراین در این زمینه لازم است تا مدل هایی که باید ایجاد شوند از سطح بالاتری برخوردار باشند.

وی تصریح کرد: تعاونی های دانش بنیاد با روند تحصیلات دانشگاهیان و فارغ التحصیلان مطابقت دارد و می توان از آنها در این راستا برای ایجاد فرصت های جدید شغلی استفاده کرد.

گسترش تعاونی‌های دانش بنیاد

وزیر تعاون بیان داشت: همچنین این تعاونی ها می توانند هم برای خود و هم برای بخش های مختلف جامعه ظرفیت ایجاد کنند، پس هدف ما این است که ظرفیت سازی های جدید در تولید و اشتغال ایجاد شود.

عباسی خاطر نشان کرد: این کار در ابعاد متعدد دنبال خواهد شد و ما هیچ محدودیتی در این زمینه برای جذب رشته های مختلف نداریم و برنامه این است که ایده های جدید علمی بتوانند ظرفیت ایجاد کنند.

وی با بیان اینکه ما هم اکنون ظرفیت های موجود اشتغال زایی را در اختیار داریم، افزود: در حال حاضر یکی از مواردی که در بیکاران دیده می شود این است که تحصیلات دانشگاهی دارند ولی نمی دانند چه کاری باید انجام دهند اما آموزش و تقویت نخبگان می تواند ظرفیت های جدیدی در این بخش ایجاد کند.