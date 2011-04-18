آلرژی بهاره یکی از آلرژیهای شایع چشمی است

حساسیت فصلی یکی از مشکلات فصل بهار است که با علائمی همچون اشک ‌ریزش و خارش چشم همراه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فیروزه رحیمی افزود: آلرژی بهاره یا ورنال یکی از آلرژیهای شایع چشمی است که این علایم با شروع فصل بهار آغاز و گاه در مناطقی که هوا گرم تر است زودتر شروع می شود.

وی اضافه کرد: در واقع زمانی که درختان و گلها شکوفه می دهند با پخش گرده گیاهی آنها در فضا حساسیتهای چشمی شروع می شود و این بیماری از سنین 4 تا 6 سالگی آغاز و هر سال در همان زمان دوباره علایم شروع شده و در چند سال اول ممکن است بیماری هر سال نسبت به سال قبل شدت بیشتری داشته باشد سپس چند سالی ثابت می ماند و در پایان دهه دوم علایم رو به تخفیف می گذارد.

رحیمی درباره علائم حساسیت فصلی اظهار داشت: این علایم به صورت خارش چشم ، قرمزی ، سوزش ، اشک ریزش و ترشحات سفید نخی شکل است که بیمار، گاه آنها را به صورت رشته نخ از چشمش خارج می کند.

وی در خصوص نکات مهم در درمان آلرژی بهاره ابراز داشت: به والدین کودک توصیه می شود فرزندانشان را که دارای حساسیت چشمی بهاره هستند در زمانی که بیماری شدت دارد کمتر به پارکها و خیابانها ببرند تا حساسیت کمتری نشان دهند. همچنین بیمار باید حتماً در روز چند بار صورت خود را با آب سرد بشوید چراکه شستن با آب، آلرژن را از چشم پاک می کند و خنکی آب منجر به تنگ شدن عروق و کمتر آزاد شدن مواد تولید کننده علایم آلرژی از عروق می شود.

این فوق تخصص قرنیه خاطر نشان کرد: حتما به بیمار توصیه می شود که از خاراندن چشم خودداری کند چرا که خاراندن چشم باعث تشدید علایم بیماری می شود و چنانچه با رعایت این اصول تاثیری بر بهبود بیماری حاصل نشد شروع داروها برای درمان الزامی است.

به توصیه این فوق تخصص قرنیه، قبل از شروع بیماری حتما به پزشک مراجعه کنید و از استفاده خود سرانه داروهای چشمی جداً خود داری کنید.