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۲۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۰:۲۰

برای نخستین بار؛

کارگاه آموزشی نرم افزارهای اسلامی در کالج‌ها و حوزه‌های علمیه اندونزی برپا شد

کارگاه آموزشی نرم افزارهای اسلامی در کالج‌ها و حوزه‌های علمیه اندونزی برپا شد

قم - خبرگزاری مهر: کارگاه های آموزشی نرم افزار های اسلامی و انسانی برای نخستین بار با همکاری مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی در کالج‌ها، مراکز اسلامی و حوزه‌های علمیه و جامعة المصطفی العالمیه جاکارتای اندو نزی برپا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر بخش خدمات فرهنگی مرکز نور  برپایی این کارگاه‌های آموزشی را پیرو سفر دیماه سال گذشته مشاور رییس جمهوری اندونزی عنوان کرد و ابراز داشت: برپایی این کارگاه‌های آموزشی به مدت پنج روز از سوی نمایندگی جامعة المصطفی در جاکارتا برنامه ریزی شده است.

سید مهدی هاشمی ادامه داد: برپایی کارگاه‌های آموزشی و معرفی پایگاههای اینترنتی اسلامی در مدارس، کالج‌ها، مراکز اسلامی و فرهنگی، حوزه‌های علمیه شهرهای مختلف اندونزی برنامه کاری گروه اعزامی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی می‌باشد.

وی بیان داشت: با توجه به تبلیغات محلی، اولین روز از برپایی این کارگاههای آموزشی با استقبال گسترده‌ای از سوی دانشجویان مقاطع تحصیلی فوق لیسانس و دکترا کالج‌های اسلامی شهر جاکارتا مواجه شد.

هاشمی ادامه داد: عصر روز دوشنبه در نشستی با حضور فارغ التحصیلان اندونزیایی جامعة المصطفی، نرم افزارهای تخصصی مرکز نور آموزش داده شوند.

مربی این کارگاه‌های آموزشی در ادامه تصریح کرد: با توجه به شرایط موجود و استقبال دانشگاهیان بویژه شیعیان این منطقه از جنوب شرق آسیا، قرار است مدت زمان برگزاری گارگاه‌های آموزشی نرم افزارهای اسلامی افزایش یابد.

یادآور می‌شود: دکتر زلفن افندی مشاور رییس جمهوری اندونزی دیماه سال گذشته با حضور درمرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی و آشنایی با فعالیت‌های این مرکز، طی تفاهم نامه‌ای علاوه بر راه اندازی بانک‌های نرم افزارهای اسلامی در کالج‌های اسلامی و مراکز دانشگاهی کشور اندونزی، خواستار برگزاری کارگاه‌های آموزشی نحوه استفاده از این نرم افزارهای اسلامی شد که این مهم با مساعدت جامعة المصطفی العالمیه به ثمر نشست.

کد مطلب 1291474

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