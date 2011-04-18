به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر بخش خدمات فرهنگی مرکز نور برپایی این کارگاه‌های آموزشی را پیرو سفر دیماه سال گذشته مشاور رییس جمهوری اندونزی عنوان کرد و ابراز داشت: برپایی این کارگاه‌های آموزشی به مدت پنج روز از سوی نمایندگی جامعة المصطفی در جاکارتا برنامه ریزی شده است.



سید مهدی هاشمی ادامه داد: برپایی کارگاه‌های آموزشی و معرفی پایگاههای اینترنتی اسلامی در مدارس، کالج‌ها، مراکز اسلامی و فرهنگی، حوزه‌های علمیه شهرهای مختلف اندونزی برنامه کاری گروه اعزامی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی می‌باشد.



وی بیان داشت: با توجه به تبلیغات محلی، اولین روز از برپایی این کارگاههای آموزشی با استقبال گسترده‌ای از سوی دانشجویان مقاطع تحصیلی فوق لیسانس و دکترا کالج‌های اسلامی شهر جاکارتا مواجه شد.



هاشمی ادامه داد: عصر روز دوشنبه در نشستی با حضور فارغ التحصیلان اندونزیایی جامعة المصطفی، نرم افزارهای تخصصی مرکز نور آموزش داده شوند.



مربی این کارگاه‌های آموزشی در ادامه تصریح کرد: با توجه به شرایط موجود و استقبال دانشگاهیان بویژه شیعیان این منطقه از جنوب شرق آسیا، قرار است مدت زمان برگزاری گارگاه‌های آموزشی نرم افزارهای اسلامی افزایش یابد.



یادآور می‌شود: دکتر زلفن افندی مشاور رییس جمهوری اندونزی دیماه سال گذشته با حضور درمرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی و آشنایی با فعالیت‌های این مرکز، طی تفاهم نامه‌ای علاوه بر راه اندازی بانک‌های نرم افزارهای اسلامی در کالج‌های اسلامی و مراکز دانشگاهی کشور اندونزی، خواستار برگزاری کارگاه‌های آموزشی نحوه استفاده از این نرم افزارهای اسلامی شد که این مهم با مساعدت جامعة المصطفی العالمیه به ثمر نشست.