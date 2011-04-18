انتخابات انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان مشهد برگزار می شود

علی صفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، اظهار داشت: این انتخابات در راستای اجرای قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و برابر تصمیمات متخذه مجمع عمومی موسس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان مشهد مقدس در روز چهارشنبه 31 فروردین 90 برگزار می شود.

وی با اشاره به حضور بیش از دو هزار و 500 نفر از اعضای این انجمن در این انتخابات، تصریح کرد: دراین انتخابات از میان 47 نفر نامزد عضویت در هیئت مدیره و بازرس این انجمن، پنج نفر به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره، دو نفر به عنوان اعضای علی البدل، یک نفر به عنوان بازرس اصلی و یک نفر به عنوان بازرس علی البدل انتخاب می شوند.

صفرزاده با بیان اینکه بیش از 50 درصد از اعضای انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان مشهد در این انتخابات حضور خواهند داشت، افزود: تاکنون این انتخابات در 20 شهر استان نهایی شده و پس از اتمام انتخابات انجمن های شهرستانی، انتخابات انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان در نیمه دوم اردیبهشت برگزار خواهد شد.

وی تاکید کرد: پس از مشخص شدن اعضای هیئت مدیره و بازرس انجمن استانی، اعضای برگزیده جهت شرکت در انتخابات انجمن ملی معرفی خواهند شد.