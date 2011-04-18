توقف صدور مجوز دانشگاه غیرانتفاعی در 27 استان/ اسامی 4 استان مجوزدار

غلامعلی نادری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر با انتقاد از نحوه پراکندگی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی در کشور گفت: در گذشته که طرح آمایش سرزمین نبوده است هر کس تقاضای تأسیس موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی به وزارت علوم ارائه می کرده در پاسخش گفته شده که "بلامانع است."

وی افزود: علت پراکندگی غیر اصولی موسسات غیردولتی غیرانتفاعی که منجر به اشباع کامل برخی استانها از این موسسات شده است این بوده که بیشتر متقاضیان تأسیس این موسسات از اساتید دانشگاههای تهران بوده اند و از آنجا که شورای عالی انقلاب فرهنگی افزایش موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی در تهران را ممنوع اعلام کرده بود لذا این اساتید تصمیم گرفتند در شهرستانهای استانهای اطراف تهران مانند قزوین، مازندران، گیلان، قم، سمنان و مرکزی شروع به تأسیس موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی کنند.

مدیرکل دفتر آموزش‌های آزاد وزارت علوم با تقسیم استانهای کشور از نظر پراکندگی موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی به سه دسته اشباع کامل، در وضعیت استاندارد معمولی و نیازمند تکمیل گفت: سیاست وزارت علوم در حال حاضر این است که هر استادی بخواهد متقاضی تأسیس موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی در یک استان باشد باید هیئت علمی همان استان باشد.

نادری خاطرنشان کرد: طی دو سال گذشته جلوی این روند که اعضای هیئت علمی یک استان موفق به تأسیس موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی در استان دیگر شوند را گرفتیم.

وی بی توجهی به آمایش آموزش عالی در صدور مجوزهای تأسیس موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی در گذشته را عامل "پراکندگی بدون قانون و اصول موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی" دانست و به مهر گفت: به جز چهار استان کردستان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و خوزستان به استانهای دیگر مجوز راه اندازی موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی نمی دهیم چون بقیه استانها اشباع هستند.

مدیرکل دفتر آموزش‌های آزاد وزارت علوم خاطرنشان کرد: طرح آمایش سرزمین که در نیمه امسال استخراج می شود تعیین تکلیف می کند که در هر شهرستان یا استان در زمینه تأسیس موسسه یا ارتقای موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی در آنها چه برنامه ای داشته باشیم.