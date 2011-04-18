ایران طلیعه دار بیداری اسلامی در کشورهای منطقه است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وحید جلال زاده صبح دوشنبه در مراسم رژه نیروهای مسلح آذربایجان غربی به مناسبت روز ارتش جمهوری اسلامی ایران افزود: بیداری اسلامی در جهان در سایه با تاسی از اهداف و آرمانهای شهدای انقلاب و پایداری 32 ساله ملت ایران در مقابل تحریم و تهاجمات نشات گرفته است .

وی با بیان اینکه مردم ایران اسلامی با بصیر و آگاهی سیاسی خود به تمان دنیا ثابت کرد که همواره پشتیبان ولایت فقیه خواهد بود، اظهار داشت: پاسداری از مرزهای اعتقادی و سرزمینی ایران توسط سربازان و فرماندهان نیروهای نظامی و انتظامی نسبت به الگو شدن ایران تاثیرگذار است .

استاندار آذربایجان غربی نیروهای مقتدر ارتش و نیروهای مسلح را پشتوانه فریاد آزادی خواهی ملت ایران در سراسر دنیا دانست و افزود: ارتش مقتدر ایران اسلامی همراه با سایر نیروهای مسلح و مردم در یک صف تبعیت از مقام معظم رهبری در دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی ایستاده اند و هرگز اجازه تصرف حتی یک وجب از خاک کشور را به استکبار جهانی و متجاوزین نخواهند داد .

جلال زاده با اشاره به اینکه امروز مفتخریم ارتش جمهوری اسلامی ایران و دیگر نیروهای مسلح کشور، مومن، متدین و ولایت مدار در خدمت دفاع از آرمانها و ارزشهای انقلاب و شهیدان هستند، بیان داشت: امروز ارتش و نیرهای مسلح ایران مقتدرتر از همیشه با تجهیزات نظامی و دفاعی نوین و پیشرفته آماده دفاع هستند .