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۲۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۱:۴۲

عرضه کود شیمیایی تقلبی به کشاورزان در گیلان/ کودها را از مراکز مجاز بخرید

عرضه کود شیمیایی تقلبی به کشاورزان در گیلان/ کودها را از مراکز مجاز بخرید

رشت - خبرگزاری مهر: معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان نسبت به خرید کود شیمیایی تقلبی به کشاورزان هشدار داد.

ایرج بنیادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برخی افراد سودجوء کود پتاسه تقلبی را به کشاورزان عرضه می کنند که باعث آلودگی محیط زیست می شود.

وی اظهارداشت: این کود تقلبی علاوه بر وارد کردن ضرر و زیان مالی به کشاورزان به محیط زیست نیز آسیب می رساند و آلودگی خاک و محصولات کشاورزی را به دنبال دارد.
 
معاون جهاد کشاورزی گیلان گفت: کشاورزان کودهای مورد نیاز خود را از طریق سازمان تعاون روستایی و یا مراکز مجاز فروش نهاده های کشاورزی تهیه کنند.
 
وی همچنین از کشاورزان خواست در صورت مشاهده کود تقلبی مراتب را به اداره های جهاد کشاورزی اطلاع دهند.
بنیادی ادامه داد: کودهای شیمیایی معتبر با نشان شرکت خدمات حمایتی کشاورزان وابسته به وزارت جهاد کشاورزی عرضه می شود.
 
تاکنون 80 هزار تن انواع کودهای شیمیایی بین کشاورزان گیلانی توزیع شده است.
کد مطلب 1291489

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