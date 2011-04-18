عرضه کود شیمیایی تقلبی به کشاورزان در گیلان/ کودها را از مراکز مجاز بخرید

ایرج بنیادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برخی افراد سودجوء کود پتاسه تقلبی را به کشاورزان عرضه می کنند که باعث آلودگی محیط زیست می شود.

وی اظهارداشت: این کود تقلبی علاوه بر وارد کردن ضرر و زیان مالی به کشاورزان به محیط زیست نیز آسیب می رساند و آلودگی خاک و محصولات کشاورزی را به دنبال دارد.

معاون جهاد کشاورزی گیلان گفت: کشاورزان کودهای مورد نیاز خود را از طریق سازمان تعاون روستایی و یا مراکز مجاز فروش نهاده های کشاورزی تهیه کنند.

وی همچنین از کشاورزان خواست در صورت مشاهده کود تقلبی مراتب را به اداره های جهاد کشاورزی اطلاع دهند.

بنیادی ادامه داد: کودهای شیمیایی معتبر با نشان شرکت خدمات حمایتی کشاورزان وابسته به وزارت جهاد کشاورزی عرضه می شود.

تاکنون 80 هزار تن انواع کودهای شیمیایی بین کشاورزان گیلانی توزیع شده است.