انقلاب مصر کمر آمریکا و اسرائیل را شکست

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی در این دیدار که بعد از ظهر یکشنبه برگزار شد با بیان اینکه انقلاب مصر یک حرکت پرارزش و حادثه عمیقی در منطقه بود افزود: ملت ایران با تمام وجود از انقلاب مردم مصر حمایت می کند و در کنار آنها ایستاده است.

لاریجانی در ادامه تصریح کرد: انقلاب مردم مصر جایگاه والای این کشور را در جهان و در میان ملت های مسلمان احیا کرد.

وی اظهار امیدواری کرد روند امور با سرعت به سوی اهداف متعالی مردم مسلمان مصر پیش رود.

رئیس مجلس وحدت و انسجام گروه های اسلامی در این مرحله از انقلاب مصر را بسیار ضروری خواند.

بر اساس این گزارش مجدی حسین دبیر کل حزب عمل اسلامی مصر نیز در این دیدار حرکت انقلابی مردم مسلمان مصر را متاثر از آموزه های انقلاب اسلامی ایران دانست و افزود: مردم مسلمان مصر به شدت تحت تاثیر انقلاب اسلامی ایران هستند.

وی افزود: مردم مصر تا کنون موفق شده اند بت بزرگ یعنی حسنی مبارک را از میان بردارند اما هنوز راه طولانی تا دست یابی به اهداف والای اسلامی ملت مصر مانده است.

طرفین در این دیدار در خصوص آخرین تحولات منطقه به ویژه اوضاع مصر و لیبی گفتگو کردند.