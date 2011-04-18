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۲۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۰:۵۲

جهاد اقتصادی جایگاه تلاش اسلامی در جامعه امروزی را مشخص می کند

جهاد اقتصادی جایگاه تلاش اسلامی در جامعه امروزی را مشخص می کند

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیر کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: نامگذاری سال 90 به جهاد اقتصادی، مشخص شدن جایگاه کار و تلاش در دین اسلام است.

به گزارش خبرگزاری مهر از شهرکرد، حجت الاسلام سید جعفر مرتضوی اظهار داشت: در دین ما کلمه‌ جهاد در کنار کلماتی مانند هجرت، ایمان و عبادت قرار دارد و جهاد همیشه بر برخورد با مانع و رفع مانع تأکید داشته است.

وی افزود: جهاد کردن به رفع موانع پیشرفت ما برمی‌گردد، برخی از این موانع فرهنگی هستند و برخی اقتصادی که باید با بررسی موانع فرهنگی و ایجاد انگیزه فعالیت بیشتر در مردم، موانع اقتصادی را از بین ببریم.
 
حجت الاسلام مرتضوی تصریح کرد: یکی از استراتژی‌های مقام معظم رهبری در نامگذاری سال گذشته تشویق مردم به کار مضاعف با همت وتلاش بیشتر بود و با توجه به تحول اقتصادی صورت گرفته نامگذاری امسال به نام سال جهاد اقتصادی از سوی معظم له بسیار حکیمانه است.
 
مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری افزود: نظام جمهوری اسلامی ایران در حال گذر از گردنه حوادث فرهنگی و اقتصادی کشور است و تنها با جهاد اقتصادی می توان کشور را از این گردنه عبور داد.
 
حجت الاسلام مرتضوی بیان داشت: روحانیون نقش مهمی در روشنگری افکار عمومی نسبت به نامگذاری امسال برعهده دارند و تبلیغات اسلامی با برنامه ریزی فرهنگی و کاربردی زمینه تحقق این جهاد را بیشتر فراهم می کند.
کد مطلب 1291491

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