به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، محمود احمدی نژاد و هوگو چاوز در مکالمه تلفنی با محکوم کردن اقدام نظامی قدرت های زورگو علیه کشورها و ملت های جهان ، ایجاد حرکت جهانی در موضوعات مهم منطقه ای و جهانی را مورد تاکید قرار دادند.



رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه آمریکا و متحدین اروپایی آن به دنبال تامین منافع خود هستند، خواستار ایجاد تحرک جدید و مستقل بین المللی برای رفع مشکلات موجود بر مبنای گفتگو و مذاکره شد .



احمدی نژاد با اشاره به اینکه آمریکایی ها بدنبال طراحی های جدیدی برای رفع مشکلات خود و گسترش تسلط بر منطقه و جهان هستند و در این راستا برنامه های پیچیده ای طراحی کرده اند ، اظهار داشت: آنها به بهانه 11 سپتامبر و با هدف غارت منابع کشورهای منطقه و سلطه بر آن به لشکر کشی روی آوردند، اما با شکست مواجه شدند و بدون تردید این بار هم با هوشمندی و همدلی ملت های مستقل و آزادی خواه ،شکست سنگینی خواهند خورد و هیچ شانسی برای امپریالیسم و متحدین اروپایی آن وجود ندارد.



رئیس جمهور در ادامه به شرایط موجود در لیبی اشاره کرد و اظهار داشت: ما مخالف دخالت ناتو و آمریکا در امور سایر کشورها هستیم و بر این باور هستیم که ادامه شرایط موجود در لیبی صرفا در راستای تامین منافع غرب است و به این کشور و مردم آن آسیب خواهد رساند.



وی با تاکید بر لزوم برقراری صلح و آرامش در جهان و جلوگیری از آسیب دیدن مردم تصریح کرد: ملت ایران به همراه ملت های مستقل جهان همه جهانیان را به صلح و آرامش و رفع مشکلات بر مبنای گفتگو و مذاکره دعوت می کند .



وی تصریح کرد : زمانی که ملت ها با همدلی و توکل بر خدا ، ایستادگی کنند حتما پیروز خواهند شد البته نباید از طراحی های دشمنان غافل بود .



احمدی نژاد در ادامه روابط ایران و ونزوئلا را استراتژیک و فوق عادی دانست و گفت: جمهوری اسلامی ایران بر مبنای عزت ، پیشرفت و رفاه دو ملت در مسیر افزایش همکاری های دو جانبه گام بر می دارد.



هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا نیز در این دیدار با انتقاد از حمایت برخی کشورها از اقدام نظامی علیه مردم لیبی گفت: اینگونه کشورها باید آگاه باشند که اگر در مقابل اقدامات تجاوزطلبانه آمریکا سکوت اختیار کنند و یا از آن حمایت کنند چه بسا خودشان نیز از سوی سلطه طلبان در چنین وضعیتی گرفتار شوند.



رئیس جمهور ونزوئلا بر مشارکت همگانی برای محکومیت اقدامات تجاوزطلبانه امپریالیسم و برقراری صلح و ثبات در جهان تاکید کرد و گفت : شرایط کنونی ایجاب می کند که اقدام مشترکی از سوی همه ملت ها در سطح بین المللی برای بهبود وضعیت جهان بویژه کشورهای منطقه و لیبی انجام شود.



هوگو چاوز همچنین با بیان اینکه امپریالیسم به دنبال تشدید بحران در کشورهای نفت خیز است ، ضرورت هوشیاری در قبال طراحی های آنان را مورد تاکید قرار داد .