عاشیق خوانی در تبریز رونق دوباره می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، عاشیق رسول قربانی پیش از ظهر دوشنبه در دیدار سرپرست، کارکنان و هنرمندان حوزه هنری استان با این چهره سرشناس موسیقی، ضمن ابراز نگرانی از بوجود آمدن برخی گرایش های غیر اصیل در سبک های نوازندگی و اشعار به کار گرفته توسط عاشیق ها خواستار توجه بیشتر به مفاهیم ارائه شده گردید و گفت: هنر عاشیق باید دارای اصالت باشد و عنصر فرهنگسازی برای مردم در آن به باد فراموشی سپرده نشود.

وی پس از اجرای قطعاتی در مدح و منقبت حضرت رسول (ص) گفت: هنر عاشیق در خدمت مردم، وطن و مذهب است و عاشیق ها در طول تاریخ برای فرهنگسازی در جامعه کوشیده اند.

عاشیق رسول ادامه داد: عقیده، درون، گفتار و ظاهر عاشیق یکسان است و همین مسئله باعث شده تا عاشیق طرفدار حق و حقیقت باشد.

وی با اشاره به حمایت های صورت گرفته از هنر اصیل عاشیق ها در بعد از انقلاب گفت: خوشبخت ترین عاشیق آذربایجان هستم و انقلاب اسلامی را به عنوان مدافع هنر اصیل و واقعی در این خوشبختی سهیم می دانم.

عاشیق رسول گفت: با آنکه بهبودی کامل صورت نگرفته قصد دارم اولین اجرایم پس از بیماری را به مدیر و هنرمندان حوزه هنری تقدیم کنم.

در پایان این دیدار لوح تقدیری توسط شهرام خدائی، سرپرست حوزه هنری آذربایجان شرقی به پاس یک عمر فعالیت هنری، تقدیم عاشیق رسول قربانی شد.

عاشیق رسول قربانی که پس از عمل جراحی کلیه چند ماه است دوران نقاهت را در منزل سپری می کند، پس از بهبودی نسبی اولین اجرایش را به حوزه هنری آذربایجان شرقی تقدیم کرد.