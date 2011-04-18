حجت الاسلام سید محمد میربددر گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: برنامه‌های سال 90 بر اساس اصل چابکی، انعطاف پذیری، ایجاد محیط تعاملی، تأکید بر بومی سازی برنامه‌ها، تقسیم اعتبارات در شهرستانها با در نظر گرفتن ظرفیت هر شهرستان و مطالبات عمومی مردم در حوزه فرهنگ دینی تدوین شد.

وی برخی از برنامه‌های امسال را آموزش اصناف و بازاریان، حمایت از وبلاگهای دینی، برگزاری مسابقه در فضای مجازی و حمایت از ساماندهی تبلیغات و مبلغان شهری در حوزه فرهنگ دین برشمرد.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری دیگر برنامه‌های جدید سال 90 را حمایت از برنامه‌های فرهنگی دانش آموزان، آموزش احکام و جلسات آموزش تخصصی زنان و خانواده معرفی کرد.