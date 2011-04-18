  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۰:۵۵

برنامه‌های امسال تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری تدوین شد

برنامه‌های امسال تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری تدوین شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: برنامه‌های سال جاری سازمان تبلیغات چهار محال و بختیاری بر اساس چشم انداز سازمان تبلیغات اسلامی تدوین شد.

حجت الاسلام سید محمد میربددر گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: برنامه‌های سال 90 بر اساس اصل چابکی، انعطاف پذیری، ایجاد محیط تعاملی، تأکید بر بومی سازی برنامه‌ها، تقسیم اعتبارات در شهرستانها با در نظر گرفتن ظرفیت هر شهرستان و مطالبات عمومی مردم در حوزه فرهنگ دینی تدوین شد.

وی برخی از برنامه‌های امسال را آموزش اصناف و بازاریان، حمایت از وبلاگهای دینی، برگزاری مسابقه در فضای مجازی و حمایت از ساماندهی تبلیغات و مبلغان شهری در حوزه فرهنگ دین برشمرد.
 
معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری دیگر برنامه‌های جدید سال 90 را حمایت از برنامه‌های فرهنگی دانش آموزان، آموزش احکام و جلسات آموزش تخصصی زنان و خانواده معرفی کرد.
کد مطلب 1291500

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها