یک تیم از گروهک تروریستی جندالشیطان در سیستان و بلوچستان منهدم شد

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، روابط عمومی اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان صبح دوشنبه اعلام کرد: با هوشیاری و تلاش مستمر سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان طی اقدام اطلاعاتی و عملیاتی یک تیم تروریستی از گروهک جندالشیطان که قصد ناامن کردن منطقه را داشتند، شناسایی و متلاشی شدند .

در این گزارش آمده است: در این عملیات پنج نفر از عناصر تروریست به همراه چهار جلیقه انفجاری و مقادیری مهمات دستگیر شدند .

اعضای این گروه که متشکل از برخی فریب خوردگان داخلی و مزدوران خارجی هستند در صدد بودند با اجرای عملیات تروریستی منطقه را ناامن جلوه داده و از این رهگذر به اهداف شوم استکبار جهانی خصوصا آمریکا و اسرائیل جنایتکار جامه عمل بپوشانند که با اقدام دلیر مردان عرصه گمنامی در این راه ناکام ماندند.