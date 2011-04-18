به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال استقلال که ظهر یکشنبه برای برگزاری دیدار با پاختاکور راهی تاشکند شد با مشکلاتی مواجه شده است. سایت این باشگاه در گزارشی به این مشکلات اشاره کرده است:« جنگ روانی به محض آنکه پای کاروان استقلال به پایتخت ازبکستان رسید، آغازشد. نشانه‌های بدرفتاری از فرودگاه تاشکند خود را نشان داد. میهمان‌آزاری جای میهمان‌نوازی را گرفت. دست‌اندرکاران فوتبال ازبکستان در برخورد اول شروع کردند به ناسازگاری، بوی کارشکنی و دردسرآفرینی، خیلی زود مشام کاروان استقلال را پر کرد.

ضربه‌های نخستین، قابل تحمل و نادیده گرفتن بود. بد قلقی‌های صاحب خانه، اگر در همین حد تمام می‌شد قابل تحمل ‌بود، اما دردسر واقعی وقتی خود را نشان داد که اتوبوس حامل کاروان استقلال توقف کرد و نماینده باشگاه پاختاکور گفت: رسیدیم. اینجا هتل گراندمیر، محل اقامت شماست.

سرپرست تیم استقلال بدون وقت تلف کردن واکنش نشان داد: «ما هتل کنتیننتال را رزرو کرده بودیم. هم باشگاه پاختاکور، هم فدراسیون فوتبال ازبکستان همه در جریان بودند. درست مثل مقامات AFC و کمیته برگزارکننده بازی‌های لیگ قهرمانان آسیا. پس چرا ما را به هتل دیگری آورده‌اید؟»

جواب‌ این سؤال خیلی زود معلوم شد. هتل گراندمیر قدرت پذیرایی از کاروان استقلال را ندارد و آسایش آبی‌پوشان را به هم می‌ریزد. گراندمیر، اتاق خالی به اندازه کافی ندارد و استقلال فقط با یک میهماندار و مترجم روبه‌رو است. مردانی که پاسخگو نیستند و کاری از دست‌شان برنمی‌آید. پاختاکوری‌ها، خودشان را قایم کرده‌اند.

به این ترتیب مسابقه‌ای که قرار بود از ساعت 30/18 روز سه‌شنبه آغاز شود، هم اینک در جریان است. جنگ روانی برای فرسایش قوای روحی استقلال، فاز اول – فازی که از اصول میزبانی و مقررات AFC فرسنگ‌ها فاصله دارد – در پی خود، خانه دوم و سوم و چهارمی هم دارد. پاختاکور لابد برای هر روز استقلال در تاشکند از این برنامه‌ها دارد.

ساعت 25/20 به وقت محلی است. نیمی از بازیکنان در اتاق‌هایی که مربیان تعیین کرده‌اند، استراحت می‌کنند. اما چه استراحتی، حواس اینان به بقیه تیم است. بعد از یک پرواز خسته‌کننده، آرامش را از استقلال گرفته‌اند. 9-8-7 بازیکن را می‌بینیم که در لابی هتل روی مبل‌های راحتی چشمان خسته خود را می‌مالند.

سرپرست کاروان استقلال به هر دری می‌زند تا این مسئله را حل کند. خواسته اصلی استقرار در هتل کنتیننتال است. خواسته بعدی، خالی کردن اتاق‌های دیگر است تا همه بازیکنان، مربیان، مدیران و کادر پزشکی استقلال در‌ آن استراحت کنند.

آیا این آخرین حربه پاختاکوری‌هاست یا اولین تیری که به منظور عصبی کردن و به هم ریختن آرامش استقلال پرتاب کرده‌اند. استقلال با حریفی مواجه است که برای نباختن همه کار می‌کند.»

دیدار تیم های فوتبال پاختاکور ازبکستان و استقلال تهران در هفته چهارم نهمن دوره رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا ساعت 17:30 دقیقه روز سه شنبه در ورزشگاه اختصاصی پاختاکور برگزار خواهد شد.

