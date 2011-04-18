زن با ارزشهای انسانی در فرهنگ فاطمی مورد توجه است

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، سرهنگ مرتضی احمدیان صبح دوشنبه در اولین جلسه ستاد برگزاری جشن میلاد کوثر گفت: برنامه هفته زن و جشن میلاد حضرت فاطمه الزهرا(س) از جمله برنامه هایی است که اجرای آن فراتر از برنامه است و علاوه بر تکلیف اجرای برنامه، اعتقاد و ایمان ما در اجرای این برنامه محسوس است.

وی با اشاره به جنگ نرم دشمنان انقلاب اسلامی، تصریح کرد: ما در مقابله با جنگ نرم دشمن هیچ ابزاری قوی‌تر از تمسک به اهل بیت(ع) نداریم و قطعا توسل به این حضرات و اشاعه فرهنگ اهل بیت(ع)، تاثیر بسزایی در مقابله با جنگ نرم دشمن دارد.

احمدیان به تقارن میلاد کوثر با سوم خرداد، اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از برنامه های شاخص در بزرگداشت سوم خرداد، میلاد کوثر است و ما این تقارن را به فال نیک می گیریم.

وی ترویج فرهنگ فاطمی را هدف اصلی این برنامه دانست و خاطرنشان کرد: علاوه بر حضور بانوان محترم در این مراسم عظیم، باید به دنبال تاثیر گذاری فرهنگ فاطمی بر جمعیت حاضر باشیم.

معاون هماهنگ کننده سپاه استان سمنان همراهی همه رده‌های بسیج و سپاه برای برگزاری جشن میلاد کوثر را ضروری دانست و تصریح کرد: به منظور ارائه بهتر این برنامه 3 کمیته فرهنگی، محتوایی، روابط عمومی و کمیته عملیات و سازماندهی و کمیته پشتیبانی تشکیل خواهد شد.

مرتضی احمدیان با بیان اینکه در سال گذشته بیش از 40 هزار نفر در این برنامه مشارکت داشته اند، تأکید کرد: جشن میلاد کوثر و بزرگداشت مقام حضرت فاطمه‌الزهرا(س) علاوه بر نواحی مقاومت بسیج در همه رده‌های محلی و قشری بسیج، از جمله در 142 پایگاه مقاومت خواهران بسیجی استان برگزار می‌شود.

مدیر سازمان بسیج جامعه زنان سپاه استان سمنان نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت برگزاری جشن ولادت حضرت زهرا(س) و بزرگداشت مقام زن، گفت: جشن میلاد کوثر به یک مطالبه عمومی خواهران بسیجی استان تبدیل شده است.

زهره درزی‌ حرفه یکی از اهداف اصلی برگزاری این جشن را، برجسته سازی نقش حضرت فاطمه الزهرا(س) دانست و افزود: تلاش بسیج خواهران این است تا با بزرگداشت مقام بانوی عالمین، الگویی عملی برای جامعه امروز و همه جوامع بشری ارائه نمایند.

مدیر سازمان بسیج جامعه زنان سپاه استان سمنان یکی از وظایف اساسی بانوان بسیجی را انسجام‌ بخشی به خانواده اسلامی عنوان و خاطرنشان کرد: ایفاء نقش برجسته در اشاعه فرهنگ عفاف و حجاب در شرایطی که مورد هجوم فرهنگ منحط غربی قرار گرفته‌ایم از تکالیف دینی بانوان مسلمان و بسیجی است.