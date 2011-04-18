اولین همایش پویانمایی در مشهد آغاز شد

ابراهیم زره ساز در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهارداشت: این برنامه با هدف ایجاد ارتباط موثر بین افراد جامعه پویانمایی مشهد در قالب همایش های ماهیانه در روزهای دوشنبه آخر هر ماه و با بخش های متنوع و تخصصی تشکیل می شود.

وی افزود: این همایش ها با برنامه ریزی چند ماهه توسط تیم متخصص، متشکل از فعالان پویانمایی از امروز 29 فروردین آغاز شد.

وی ادامه داد: در راستای برنامه های حمایتی از فعالان هنری و نیز در راستای تولید محتوای ارزشی و دینی و تولید آثار فاخر حمایت های لازم از هنرمندان این عرصه در جهت ارتقاء فعالیت های پویانمایی و پرورش استعدادهای جوانان شهر مشهد انجام خواهد شد.

اولین همایش پویانمایی با عنوان "عصر پویایی" از ظهر دوشنبه در تماشاخانه اشراق حوزه هنری خراسان رضوی آغاز شد.



