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۲۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۵:۰۱

اولین همایش پویانمایی در مشهد آغاز شد

اولین همایش پویانمایی در مشهد آغاز شد

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی هنری حوزه هنری خراسان رضوی از برگزاری اولین همایش پویا نمایی با عنوان "عصر پویایی" در حوزه هنری این استان خبر داد.

ابراهیم زره ساز در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهارداشت: این برنامه با هدف ایجاد ارتباط موثر بین افراد جامعه پویانمایی مشهد در قالب همایش های ماهیانه در روزهای دوشنبه آخر هر ماه و با بخش های متنوع و تخصصی تشکیل می شود.

وی افزود: این همایش ها با برنامه ریزی چند ماهه توسط تیم متخصص، متشکل از فعالان پویانمایی از امروز 29 فروردین آغاز شد.

وی ادامه داد: در راستای برنامه های حمایتی از فعالان هنری و نیز در راستای تولید محتوای ارزشی و دینی و تولید آثار فاخر حمایت های لازم از هنرمندان این عرصه در جهت ارتقاء فعالیت های پویانمایی و پرورش استعدادهای جوانان شهر مشهد انجام خواهد شد.

اولین همایش پویانمایی با عنوان "عصر پویایی" از ظهر دوشنبه در تماشاخانه اشراق حوزه هنری خراسان رضوی آغاز شد.


 

کد مطلب 1291513

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