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۲۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۰:۴۱

برگزاری کارگاه آموزشی درمان اعتیاد برای پزشکان افغانی

کارگاه آموزشی "درمان و سوء مصرف مواد با تمرکز بر داروهای آگونیست" ویژه پزشکان کشور افغانستان در محل انستیتو روانپزشکی تهران به مدت چهار روز برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد محیط، عضو سازمان بهداشت جهانی گفت: هیچ چیز به اندازه موادمخدر، دو کشور جمهوری اسلامی ایران و افغانستان را تهدید نمی‌کند؛ درواقع اعتیاد و موادمخدر بزرگترین مسئله امنیتی کشورهای منطقه است و جوانان این جوامع در معرض خطر هستند.

وی افزود: اعتیاد جنبه‌های بسیار گسترده‌ای دارد و عواملی همچون بیکاری، مصرف سیگار، از هم گسیختگی روابط اعضای خانواده، فشارهای اجتماع و کسب منافع اقتصادی، ‌فرهنگی و سیاسی از سوی سودجویان همگی در گسترش اعتیاد نقش به‌سزایی دارند.

این عضو سازمان بهداشت جهانی ادامه داد: استفاده از اندیشه‌ها و روش‌های درمانی کلاسیک و سنتی اعتیاد به‌تنهایی در درمان افراد وابسته به سوء مصرف مواد موثر نیست و حتی ثابت شده است که هیچ یک از روش‌های سنتی پاسخگوی مقابله با اعتیاد نیستند و برای مقابله با آن باید یک برنامه ملی وجود داشته باشد.

محیط افزود: تا قبل از قرن 20 میلادی تنها یک ماده مخدر وجود داشت و آن ماده هم قدرت اثرگذاری کمتری داشت و حتی قیمت بالای آن ماده مانع از خرید و مصرف آن ماده می‌شد اما بعد از قرن 20 میلادی ماده‌های مخدر دیگری نیز رواج یافتند و باعث تغییر الگوی مصرف در جوامع شدند که این موضوع خطرات بسیاری را در پی دارد.

وی  گفت: ایران در خصوص اجرای برنامه‌های کاهش آسیب در منطقه بسیار توانمند است و برنامه‌های خوبی را همچون توزیع سرنگ رایگان و متادون به‌صورت کنترل شده اجرا کرده است که امیدوارم برگزاری این دوره‌ آموزشی بتواند در کسب تجربیات پزشکان افغانی در خصوص برنامه‌های کاهش آسیب و درمان اعتیاد مثمر ثمر باشد.

کد مطلب 1291516

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