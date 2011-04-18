برگزاری کارگاه آموزشی درمان اعتیاد برای پزشکان افغانی

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد محیط، عضو سازمان بهداشت جهانی گفت: هیچ چیز به اندازه موادمخدر، دو کشور جمهوری اسلامی ایران و افغانستان را تهدید نمی‌کند؛ درواقع اعتیاد و موادمخدر بزرگترین مسئله امنیتی کشورهای منطقه است و جوانان این جوامع در معرض خطر هستند.

وی افزود: اعتیاد جنبه‌های بسیار گسترده‌ای دارد و عواملی همچون بیکاری، مصرف سیگار، از هم گسیختگی روابط اعضای خانواده، فشارهای اجتماع و کسب منافع اقتصادی، ‌فرهنگی و سیاسی از سوی سودجویان همگی در گسترش اعتیاد نقش به‌سزایی دارند.

این عضو سازمان بهداشت جهانی ادامه داد: استفاده از اندیشه‌ها و روش‌های درمانی کلاسیک و سنتی اعتیاد به‌تنهایی در درمان افراد وابسته به سوء مصرف مواد موثر نیست و حتی ثابت شده است که هیچ یک از روش‌های سنتی پاسخگوی مقابله با اعتیاد نیستند و برای مقابله با آن باید یک برنامه ملی وجود داشته باشد.

محیط افزود: تا قبل از قرن 20 میلادی تنها یک ماده مخدر وجود داشت و آن ماده هم قدرت اثرگذاری کمتری داشت و حتی قیمت بالای آن ماده مانع از خرید و مصرف آن ماده می‌شد اما بعد از قرن 20 میلادی ماده‌های مخدر دیگری نیز رواج یافتند و باعث تغییر الگوی مصرف در جوامع شدند که این موضوع خطرات بسیاری را در پی دارد.

وی گفت: ایران در خصوص اجرای برنامه‌های کاهش آسیب در منطقه بسیار توانمند است و برنامه‌های خوبی را همچون توزیع سرنگ رایگان و متادون به‌صورت کنترل شده اجرا کرده است که امیدوارم برگزاری این دوره‌ آموزشی بتواند در کسب تجربیات پزشکان افغانی در خصوص برنامه‌های کاهش آسیب و درمان اعتیاد مثمر ثمر باشد.