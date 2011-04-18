ایجاد اشتغال خانگی باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد ابراهیم افشاری صبح دوشنبه در کارگروه بانوان و خانواده استان، با اشاره به نقش خانواده و اشتغال خانگی، اظهار داشت: با توجه به اهمیت بخش اشتغال خانگی که تاکنون کم رنگ دیده شده باید توجه ویژه ای در برنامه های دستگاه های اجرایی شود.

وی هدف از اجرای این طرح را حضور زن در کنار خانوده همراه با ایفای شغل عنوان کرد و بیان داشت: در این راستا باید ظرفیت های استان در ابعاد مختلف بررسی و نحوه بهره برداری از این ظرفیت ها ساماندهی شود.

افشاری با بیان اینکه با عمل و اجرایی کردن فرامین امام راحل و رهبر معظم انقلاب در بحث بانوان و خانواده دغدغه مسئولین در حوزه آسیب های اجتماعی برطرف خواهد شد، افزود: تهاجمات دشمنان حوزه بانوان را هدف قرار داده و خوشبختانه با وجود باورهای دینی و اعتقادی قوی، این حوزه دچار آسیب جدی نشده است.

وی بر توجه بیشتر به مباحث آموزش مهارت های زندگی در استان تاکید کرد و گفت: در این راستا طی سال گذشته یک مورد طلاق به ازای 11 مورد ازدواج به ثبت رسیده که باید در جهت افزایش آمار ازدواج برنامه ریزی شود.

به گفته وی در این راستا مباحث آموزش مهارت های زندگی افزایش یافته و به صورت کلاس های آموزشی در سطح مدارس و دانشگاه های سطح استان برنامه ریزی شود.

افشاری همچنین با بیان اینکه بیش از 70 درصد زندانیان استان مربوط جرایم مواد مخدر هستند، خاطر نشان کرد: در سال جاری باید برنامه ریزی در جهت آشنایی جوانان با مواد مخدر و توجه بیش از پیش بر اعتیاد مواد مخدر در دستور کار مسئولین اجرایی استان قرار گیرد.

وی در ادامه با بیان اینکه دولت در بحث اعتبارات فرهنگی توجه ویژه به مسائل فرهنگی داشته است، افزود: از اعتبارات فرهنگی مصوب شده استان تاکنون 30 درصد محقق شده که با توجه به اولویت در طرح های شاخص هزینه شده است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: در این راستا ابتدای اجرای طرح های فرهنگی استان از سال 90 تعیین شده، که باید در راستای تحقق آن پیگیری های لازم انجام شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی نیز در این جلسه با اشاره به برنامه‌ های این نهاد در حوزه بانوان، گفت: امسال برنامه ساماندهی مبلغان زن سنتی با هدف شناسایی مبلغان سنتی زن در استان اجرا خواهد شد.

حجت ‌الاسلام کاظم لطفیان با بیان اینکه در راستای اجرای این برنامه به این افراد کارت شناسایی داده خواهد شد، اظهار داشت: با توجه به اینکه در برخی مواقع به دلیل سواد پایین این مبلغان سنتی برخی خرافات رواج پیدا می ‌کند در راستای شناسایی این افراد همکاری دفتر امور بانوان استان ضروری است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی در پایان با بیان اینکه 80 درصد شرکت ‌کنندگان در اعتکاف را بانوان تشکیل می‌ دهند، یادآور شد: این مراسم فرصت مناسبی برای انجام امور تبلیغی و آموزشی در امور بانوان است.