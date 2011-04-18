طرح توانمندسازی دختران روستایی در خراسان جنوبی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، معصومه السادات جلیلی حسینی صبح دوشنبه در کارگروه بانوان و خانواده استان، اظهار داشت: در سال جاری طرح توانمندسازی دختران روستایی استان برای 400 نفر از دختران روستایی با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره) اجرا می شود.

وی همچنین از برگزاری 34 طرح و برنامه در راستای ارتقاء سلامت اجتماعی با هدف تحکیم و تعمیق باورهای دینی از سوی این مجموعه در سال جاری خبر داد.

جلیلی حسینی با اشاره به برگزاری برنامه های سال جاری از سوی این مجموعه، تصریح کرد: طرح زلال عفت که از جمله مصوبات سفر سوم رئیس جمهور به این استان بوده با هدف تعمیق و توسعه باورهای دینی به صورت استانی اجرا می شود.

وی اضافه کرد: برگزاری نشست منطقه ای سازمانهای مردم نهاد و شرق کشور با حضور سمن های سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد، خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی در 14 و 15 اردیهشت ماه امسال از شاخصترین برنامه های دفتر امور بانوان خراسان جنوبی است.

مدیرکل دفتر امور بانوان استانداری خراسان جنوبی در پایان اجرای طرح رحمت ویژه کارگران زن و خانواده های کارگران استان، جشنواره شب آفتابی ویژه زوج های جوان، طرح آموزش های خانواده و طرح مسیر مهر را از جمله برنامه های این مجموعه در سال جاری ذکر کرد.

مدیر کل دفتر آمار و اطلاعات استانداری خراسان جنوبی نیز در این کارگروه بر توجه بیش از پیش بر تحکیم بنیان خانواده تاکید کرد و گفت: با توجه به فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر نامگذاری سال جدید با عنوان جهاد اقتصادی باید در راستای اشتغال خانگی برای بهبود وضعیعت زنان در جامعه اقدام شود.

محمدرضا مومنی به اهمیت حضور زنان در کنار خانواده و منزلت زن و خانواده اشاره کرد و افزود: در این زمینه امسال باید مقوله اشتغال خانگی پررنگ تر از گذشته در برنامه ریزی و سیاست گذاری ها تبیین شود.