مدرنترین کارخانه چاپ کشور در پیچ و خم مشکلات

به گزارش خبرنگار مهر در ساوجبلاغ، علی حدادی پیش از ظهر دوشنبه در بازدید از مدرنترین کارخانه چاپ کشور در شهر صنعتی هشتگرد بازدید کرد.

فرماندار ساوجبلاغ به همراه مسئول اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساوجبلاغ در بازدید از کارخانه چاپ ایران زمین گفت: صنعت چاپ از صنایع هاتیک و از جمله صنایعی است که توانسته با دانش داخلی رقیب قدرتمندی برای کشورهای صاحب سبک باشد.

حدادی با قدر دانی از مدیر عامل گروه جاپ ایران زمین خواستار توسعه و رفع مشکلات این صنعت شد و از مدیران صنایع، برق و کار و امور اجتماعی خواست تا به صورت ویژه مسایل و مشکلات این صنعت را پیگیری نمایند.

مهدی گلستانی مدیر عامل این گره صنعتی ضمن قدردانی از توجه فرماندار ساوجبلاغ این شرکت را یکی از قدیمی ترین صنایع چاپ کشور اعلام کرد و گفت: چاپ ایران زمین با دارا بودن پنج کارخانه دیگر توان تولید انواع مرکب چاپ، ساخت سلیندرهای دیجتالی (لیزری)، تولید انواع درپوش برای سیستمهای فرم فیل سیل، چاپ کاغذ جهت برگردان روی پارچه و چرم کاغذ دیواری چوب و سنگ و تولید فیلمهای پی وی سی را دارد.

این کارخانه 250 کارگر دارد که با رفع مشکلات موجود توان جذب 800 کارگر دیگر را دارد.