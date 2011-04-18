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۲۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۰:۵۹

در شهر سامان/

ساخت نخستین تصفیه خانه آب شرب چهارمحال و بختیاری آغاز شد

ساخت نخستین تصفیه خانه آب شرب چهارمحال و بختیاری آغاز شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: بخشدار سامان از توابع شهرستان شهرکرد با اشاره به آغاز ساخت نخستین تصفیه خانه آب شیرین در استان چهارمحال و بختیاری گفت: این طرح 120 لیتر در ثانیه دبی و 10 هزار و 368 متر مکعب ظرفیت دارد.

اصغر مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر در سامان با اشاره به اینکه این تصفیه خانه از پیشرفته ترین تصفیه خانه های استان است، اظهار داشت: برای تملک 250 هزار متر مربع زمین و مسیر دسترسی، اجرای  ساختمانی تصفیه خانه، نصب تجهیزات الکترومکانیکال، اجرای خطوط انتقال آب و تهیه لوله و اتصالات بیش از 14 میلیارد ریال از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان هزینه شده است.

مظفری برآورد اولیه هزینه اجرای طرح انتقال آب و تصفیه خانه فاضلاب سامان را 80 میلیارد ریال پیش بینی و تصریح کرد: مطالعات اجرای این طرح از سال 83 آغاز شده و تا پایان سال 93 به بهره برداری می رسد.
 

کد مطلب 1291522

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