ساخت نخستین تصفیه خانه آب شرب چهارمحال و بختیاری آغاز شد

اصغر مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر در سامان با اشاره به اینکه این تصفیه خانه از پیشرفته ترین تصفیه خانه های استان است، اظهار داشت: برای تملک 250 هزار متر مربع زمین و مسیر دسترسی، اجرای ساختمانی تصفیه خانه، نصب تجهیزات الکترومکانیکال، اجرای خطوط انتقال آب و تهیه لوله و اتصالات بیش از 14 میلیارد ریال از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان هزینه شده است.

مظفری برآورد اولیه هزینه اجرای طرح انتقال آب و تصفیه خانه فاضلاب سامان را 80 میلیارد ریال پیش بینی و تصریح کرد: مطالعات اجرای این طرح از سال 83 آغاز شده و تا پایان سال 93 به بهره برداری می رسد.

