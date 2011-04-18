وحید کمالی، مدیر کل صدا و سیمای مرکز خلیج فارس در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اینکه چرا صدا و سیمای استان هرمزگان را با نام خلیج فارس میشناسند؟ توضیح داد: اگر چه استانهای بوشهر و خوزستان نیز در جوار خلیج فارس قرار گرفتهاند، اما به لحاظ وجود تنگه هرمز به عنوان مهمترین و حساس ترین نقطه خلیج فارس وسوق الجیشی ترین آبراه دنیا، دارا بودن بیشترین و طولانی ترین مرز آبی و دریایی با خلیج فارس ، مالکیت 14 جزیره از سی جزیره خلیج فارس، بهره مندی از بزرگترین جزیره خلیج فارس، وجود دو منطقه آزاد تجاری، وجود جزایر سه گانه و وجود بزرگترین بنادر صیادی، صادرات و واردات کشور سبب شد تا عنوان خلیج فارس به صداوسیمای استان هرمزگان تعلق گیرد.
وی درباره اینکه صدا و سیمای مرکز خلیجفارس چه اقدامات فرهنگی و رسانهای برای پاسداشت نام خلیجفارس انجام داده، افزود: صداوسیمای مرکز خلیج فارس در جهت پاسداشت نام خلیج فارس با پرداختن به قدمت فرهنگی و توجه به آداب و رسوم مردم هرمزگان و منطقه خلیج فارس و همچنین طراحی و تولید آثار رادیویی و تلویزیونی فاخر با تکیه بر نام خلیج فارس در قالب آثار مستند، داستانی، تله فیلم، انیمیشن و حتی انجام تحقیقات و پژوهش های راهبردی و کاربردی و میزبانی چندین همایش و نشست منطقهای، ملی و بینالمللی توانسته است اقداماتی را برنامهریزی و اجرا میکند.
مدیر کل صدا و سیمای مرکز خلیجفارس خاطرنشان ساخت: علاوه بر آن پس از توسعه فنی سازمان و گسترش پخش شبکههای ملی و فرا ملی و بهرهگیری از فناوری ماهواره و حضور شبکه استانی خلیج فارس بر روی سایت و پخش ماهوارهای، این مرکز تلاش کرده است تا با افزایش کیفیت هر چه بیشتر برنامه های رادیویی، تلویزیونی و باکسهای خبری حضوری در خور شان نام خلیج فارس از خود بر جا بگذارد.
کمالی در پاسخ به این سئوال که با وجود سه مرکز صدا و سیمای استانی بوشهر، خلیج فارس و کیش در حاشیه خلیج فارس امکان موازی کاری موضوعی در تولید آثار نمایشی را ایجاد میکند؟ آیا در این خصوص هماهنگی میان این سه مرکز وجود دارد؟ توضیح داد: مراکز کیش، بوشهر و خلیج فارس دارای خصوصیات کاملاً منحضر به فردی هستند که در آثار تولیدی آنها به خوبی مشهود است و وجود دریا به عنوان وجه مشترک باعث ایجاد کارهای موازی در این مراکز نشده است، چرا که تمایزهایی در زبان و گویش، آداب و رسوم، لباس و پوشش، بافت فیزیکی و موارد دیگر عوامل عمدهای هستند برای پرهیز از موازیکاری و حتی مرکز کیش اگر چه جزء استان هرمزگان است؛ ولی نوع نگاه متفاوت در تولید آثار نمایشی باعث جلوگیری از موازی کاری در فعالیتها و خلق آثار و تولیدات شده است.
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