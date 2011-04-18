نسل جوان باید با اندیشه های ناب تربیتی استاد مطهری آشنا شود

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، حجت الاسلام جواد صمیمی صبح دوشنبه در نشست تشریح برنامه های هفته عقیدتی سیاسی در سپاه استان سمنان گفت:12 اردیبهشت هر سال یادآور برنامه ها و فعالیت های معرفتی، اعتقادی و سیاسی و تجلیل از تلاش و جهاد علمی جهادگران میادین تربیت، اخلاق، معرفت، بصیرت، تعلیم و تربیت است.

وی تصریح کرد: مسئولان سپاه و بسیج ضمن گرامیداشت خاطره شهادت استاد مطهری باید از این فرصت مغتنم برای ایجاد فضای تبلیغی مناسب برای گسترش و تعمیق معرفت دینی و بصیرت سیاسی کارکنان استفاده نمایند.

وی خاطرنشان کرد: این هفته فرصتی است برای تشریح و بررسی فعالیتهای معاونت آموزش عقیدتی سیاسی در سال گذشته و تبیین برنامه های سال جاری است.

به گفته وی، از ضروریات دیگر نامگذاری این هفته، جلب نظر فرماندهان و مسئولین سپاه برای مشارکت فعال در امر تربیت و آموزش است و ارتقاء منزلت علما و مربیان بویژه مربیان فرهیخته و متعهد در جامعه از دیگر ضروریات است که در این فرصت می شود انجام داد.

معاون آموزشهای عقیدتی سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان سمنان اظهار داشت: برنامه هایی علاوه بر برنامه های ابلاغی بصورت بومی سازی شده هم در سطح استان برای اجرا در این هفته مصوب شده است.

وی افزود: برگزاری گردهمایی در روز شهادت شهید مطهری در نواحی، دایر نمودن نمایشگاه کتب و آثار شهید مطهری در دانشگاه های بزرگ استان، دیدار مربیان و تعدادی از مسئولین با ائمه محترم جمعه و مدیران آموزش و پرورش، برگزاری مسابقه از یکی از کتب شهید مطهری و ایجاد فضای تبلیغی مناسب در سطح سپاه و نماز جمعه ها را از برنامه های این معاونت است.

وی تأکید کرد: ارسال پیامک به مناسبت هفته عقیدتی سیاسی به مربیان و مدیران سپاه و نشست خبری با مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان نیز از برنامه های آگاهی دهنده و اطلاع رسان این هفته است.