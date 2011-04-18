سرمایه گذاری مناسب برای اشتغال در گیلان نیازمند مشارکت جدی است

محمد جواد حشمتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه از عواملی مهم در رونق سرمایه گذاری های داخلی و خارجی وجود امنیت سرمایه گذاری است، افزود: این منطقه ضمن داشتن بسترهای متنوع سرمایه گذاری از امنیت خوبی نیز برخوردار است.

وی همچنین بروکراسی، بی توجهی و کم توجهی که نسبت به بخش سرمایه گذاری می شود را از موضوعات ناامیدی و ناامن کردن بستر و زمینه سرمایه گذاری دانست و اظهارداشت: تمامی دستگاه ها با همه وجود باید در خدمت این بخش باشند.

رئیس کل دادگستری گیلان گفت: امسال که سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده است باید بحث قید و بندها، شرایط سخت و دشواری که در بحث واگذاری زمین از سوی منابع طبیعی، محیط زیست، جهاد کشاورزی و همچنین منابع مالی و بانکی که پیش بینی شده و قانون بسترهای لازم را فراهم کرده است، وجود دارد باید به درستی ارزیابی و هدایت شود تا مورد استفاده بخش سرمایه گذاری در استان قرار گیرد.

وی اظهارداشت: باور دورنی مدیران و کارشناسان دستگاهها و سازمانهای مختلف از موضوعاتی است که به سرمایه گذار امنیت روحی و روانی می دهد.

حشمتی با تاکید براینکه با عوامل مخل سرمایه گذاری در استان به شدت برخورد می شود، یادآورشد: وجود امنیت سرمایه گذاری، برخورد قاطع با متخلفات اقتصادی و ایجاد فضای شفاف و قانون مدار برای فعالیت های اقتصادی از پیشنیازهای مهمی است که در رونق اقتصادی موثراست.