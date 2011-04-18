تظاهرات در سلیمانیه عراق بیش از 40 زخمی برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، شهر سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق شب گذشته شاهد تظاهرات مردمی بود. حاضران در این تظاهرات با سر دادن شعارهایی اعتراض خود را نسبت به فساد و محدودیت در آزادی ابراز کردند.

این تظاهرات با دخالت نیروهای پلیس که سعی داشت با تیراندازی، گاز اشک آور و باتوم معترضین را از میدان اصلی سلیمانیه متفرق کند به خشونت کشیده شد.

در این درگیری بیش از 40 نفر از جمله 8 نیروی پلیس زخمی شدند. خاطرنشان می شود "مسعود بارزانی" رئیس اقلیم کردستان عراق ماه گذشته از طرحی برای ایجاد اصلاحات و تغییر کابینه خبر داده بود اما معترضین بر این باورند که این اصلاحات پاسخگوی خواسته های آنها نیست.