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۲۱ آبان ۱۳۸۳، ۹:۵۰

همزمان با تغيير نام خود به گردانهاي عرفات ؛

گردانهاي الاقصي اسرائيل را مسئول مرگ عرفات اعلام كرد

گردانهاي شهداي الاقصي وابسته به جنبش فتح ضمن تغيير نام خود به گردانهاي عرفات رژيم صهيونيستي را مسئول مرگ ياسر عرفات رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين دانست و اعلام كرد به زودي انتقام مرگ وي را خواهد گرفت .

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، گردانهاي شهداي الاقصي وابسته به جنبش فتح به رياست ياسر عرفات رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين امروزازاعضايش خواست اسرائيل را درهر مكاني هدف حمله قراردهند زيرااين رژيم را مسئول مرگ عرفات مي داند.

گردانهاي الاقصي در بيانيه اي  اعلام كرد: ما دشمن صهيونيستي و دولت آريل شارون را مسئول جنايت ترورابو عمار(عرفات) سمبل و رهبر فلسطينيها مي دانيم .

گردانهاي الاقصي با تاكيد براينكه جنايت اسراييل را درترور عرفات بدون پاسخ نخواهد گذاشت از تمام نيروهايش در سرزمين هاي اشغالي خواست اهداف اسراييل را درهر مكاني مورد حمله قرار دهند .

 

کد مطلب 129153

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