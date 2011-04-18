به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش که با همکاری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی وزارت ارشاد برپا می‌شود بهاءالدین خرمشاهی پژوهشگر و استاد ادبیات نیز حضور می‌یابد و درباره سعدی و خصوصیات شعری‌ او سخن خواهد گفت.

هدف از اجرای این برنامه گرامیداشت روز سعدی و افزایش شناخت و معرفت شهروندان نسبت به مشاهیر و مفاخر تاریخ و ادبیات کهن ایران عنوان شده است.

همچنین در این همایش علاوه بر اجرای موسیقی سنتی، برخی شاعران و اعضای انجمنهای ادبی در وصف سعدی اشعار خود را قرائت می‏کنند.

همایش بزرگداشت سعدی از ساعت 15 تا 17 در فرهنگسرای هنگام به نشانی میدان رسالت، میدان الغدیر، بلوار دلاوران، خیابان آزادگان شمالی، جنب فروشگاه شهروند برگزار می‌شود.

