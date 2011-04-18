به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش که با همکاری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی وزارت ارشاد برپا میشود بهاءالدین خرمشاهی پژوهشگر و استاد ادبیات نیز حضور مییابد و درباره سعدی و خصوصیات شعری او سخن خواهد گفت.
هدف از اجرای این برنامه گرامیداشت روز سعدی و افزایش شناخت و معرفت شهروندان نسبت به مشاهیر و مفاخر تاریخ و ادبیات کهن ایران عنوان شده است.
همچنین در این همایش علاوه بر اجرای موسیقی سنتی، برخی شاعران و اعضای انجمنهای ادبی در وصف سعدی اشعار خود را قرائت میکنند.
همایش بزرگداشت سعدی از ساعت 15 تا 17 در فرهنگسرای هنگام به نشانی میدان رسالت، میدان الغدیر، بلوار دلاوران، خیابان آزادگان شمالی، جنب فروشگاه شهروند برگزار میشود.
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