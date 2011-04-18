کرایه و سهمیه بنزین تاکسیهای تهران افزایش نمی یابد

مرتضی تمدن در گفتگو با خبرنگار مهر در استان تهران افزود: شورای شهر تهران منتظر اعلام تغییر نرخ کرایه تاکسی نباشد، چراکه هیچ گونه افزایش قیمتی در بخش حمل و نقل وجود نخواهد داشت.

کرایه ها یک بار بعد از هدفمندی یارانه ها تغییر کرد

وی خاطرنشان کرد: همزمان با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها بر اساس ابلاغ استانداری تهران، نرخ کرایه تاکسی در پایتخت 15 درصد افزایش یافت.

رئیس شورای اداری استان تهران ادامه داد: در حال حاضر نیز استانداری به شدت با هرگونه افزایش قیمت وسایل نقلیه عمومی مخالف است.

وی تأکید کرد: به طور قطع با مصوبه اخیر شورای شهر تهران مبنی بر افزایش کرایه تاکسی ها در سال 90 موافقت نخواهد کرد، زیرا هر گونه افزایش قیمتی ظلم به مردم است.

لزومی ندارد به شورای شهر پاسخ بدهیم

تمدن در خصوص تأخیر فرمانداری تهران در تأیید یا رد مصوبه شورای شهر اظهار داشت: به دلیل این که لزومی ندارد بحث افزایش نرخ کرایه تاکسی دوباره تکرار شود، شورای شهر منتظر پاسخ و اعلام تغییر در این باره نباشد.

استاندار تهران درباره ایجاد تغییر در وضعیت تاکسیرانان نیز بیان داشت: با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، سهمیه بنزین تاکسیرانان یک بار افزایش یافته و لزومی ندارد دوباره تغییری در این زمینه ایجاد شود.