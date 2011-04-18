به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، پذیرش و تدریس این برنامه که درمیان یکی از قدیمی‌ترین برنامه‌های درسی تلقی می‌شود بر محور پژوهشگرانه مطالعه اسلام متمرکز بود و پس از انتشار گزارشی در سال 2007 که فقدان مشاوران و هئیت علمی ، دسترسی به کلاس و بودجه اندک را متذکر شده بود این برنامه متوقف شد.

فصل پاییز گذشته، گروهی از دانشجویان درخواستهایی در این زمینه داشته و ستادی را برای از سرگیری فعالیتهای این برنامه تشکیل دادند چرا که آنها نسبت به این امر ابراز نگرانی می‌کردند که طولانی شدن این وقفه ممکن است به لغو دائمی آن منتهی شود.

آن کراگوزیان رئیس سنای آکادمیک دانشگاه لس آنجلس کالیفرنیا که بر شورای فارغ التحصیلی این دانشگاه نظارت دارد ابراز امیدواری کرد که از سرگیری این برنامه آکادمیک موفقیت‌آمیز باشد.

به‌رغم چالشهای به وجود آمده خالد عبوالفدل رئیس برنامه آکادمیک مطالعات اسلامی دانشگاه لس آنجلس کالیفرنیا و استاد حقوق این دانشگاه اظهار داشت: این برنامه به‌رغم تأخیر خود رسمی شده است.

براساس اظهارات عبوالفدل برنامه مطالعات اسلامی پس از این وقفه با برنامه‌ریزی جدید فعال می‌شود و اساتیدی که در آن فعال می‌شوند باید در قرارداد خود توجه مقتضی به دانشجویان این برنامه را مورد تأکید قرار دهند.