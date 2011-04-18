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۲۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۵:۴۱

آموزش روخوانی قرآن کریم ویژه مادران و فرزندان در نیشابور آغاز شد

آموزش روخوانی قرآن کریم ویژه مادران و فرزندان در نیشابور آغاز شد

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی نیشابور گفت: اجرای طرح قرآنی "در محضر نور" به‌ منظور آموزش روخوانی قرآن کریم ویژه مادران و فرزندان در این شهرستان آغاز شد.

حجت‌الاسلام محمد ساجدی در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور، اظهارداشت: براساس طرح تفصیلی در "محضر نور" تمامی افراد به ویژه کودکان و نوجوانان به همراه مادران آنان می‌توانند در راستای برنامه‌های نهضت قرآن‌آموزی، طبق سرفصل‌ها و دروس کتاب‌های آموزش روخوانی قرآن کریم با طریقه صحیح روخوانی قرآن کریم آشنا شوند.

وی بیان کرد: این افراد پس از طی یک دوره 25 جلسه‌ای به طور نسبی می توانند قرآن کریم را به صورت صحیح و فصیح، قرائت کنند.

وی بیان کرد: در قالب این طرح، 17 تشکل قرآنی دارای مجوز شهرستان نیشابور نسبت به ثبت‌نام از گروه سنی کودک و نوجوان به همراه مادران ایشان اقدام کرده‌اند و به موازات برگزاری کلاس برای کودکان، کلاس ویژه مادران به صورت همزمان برگزار می‌شود.

رئیس تبلیغات اسلامی نیشابور اضافه کرد: افراد زیر 15 سال به همراه مادران خود می‌توانند در دوره آموزشی این طرح، شرکت کنند.

ساجدی با بیان اینکه این طرح ویژه مؤسسات قرآنی و خانه‌های قرآن روستایی است، ادامه داد: این طرح از 25 اسفندماه گذشته شروع ‌شد و تا پایان خرداد ماه امسال ادامه دارد.

وی یادآور شد: منبع مورد تدریس در این کلاس‌ ها، کتاب روخوانی نور است، که برای آشنایی با قواعد روخوانی قرآن کریم تدریس می‌شود.
 

کد مطلب 1291537

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