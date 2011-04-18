ارتش ایران اسلامی ریشه در مردم و نظام دارد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله سید کاظم نورمفیدی صبح دوشنبه در مراسم رژه ارتش به مناسبت 29 فروردین در گرگان گفت: روز ارتش روزیست که در کشور یک ارتش نیرومند و کارآمد به دست حضرت امام (ره) پایه گذاری شد.

وی افزود: یک ارتش نیرومند خصوصیاتی چون ایمان به خدا، استقلال، کارآمدی و در جهت مردم بودن را داراست و ارتشی دارای این خصوصیات باشد نیرومند و مطلوب است.

نورمفیدی افزود: با نگاهی عمیق به ارتش نظام شاهنشاهی متوجه می شویم که این ارتش هیچ یک از این خصوصیات را به معنای تشکیلاتی در خود نداشت، سربازان آن ارتش مومن بودند ولی ارتش به عنوان یک سازمان پایه های اخلاقی را در نیروهای خود تقویت نمی کرد.

وی تصریح کرد: ارتش گذشته فاقد استقلال و این امتیاز بزرگ بود، چرا که مستشاران نظامی آمریکایی بر ارتش ما مسلط بودند و فرمادهان اصلی آنها بودند و چون این ارتش استقلال نداشت اگر کارآمدی ای هم داشت در جهت منافع دیگران بود و برای مردم نبود.

نماینده ولی فقیه در استان گلستان ادامه داد: ارتش رژیم سابق در برابر مردم بود و هیچ یک از آن امتیازات را نداشت و این شرایط باعث شد خود ارتشیان نیز تردید داشته باشند که می توانند به انقلاب بپیوندند و خدمت کنند یا خیر، در این فضا بود که مسئله انحلال ارتش نیزمطرح شد.

وی با اشاره به پشتیبانی امام خمینی(ره) از ارتش گفت: اگر شعار انحلال ارتش محقق می شد فاجعه بزرگی رخ می داد، اما امام ( ره) وارد میدان شد و از ارتش پشتیبانی کرد و به ارتش قدرت داد و با نامگذاری 29فروردین به نام روز ارتش تولدی دیگر برای ارتش رقم زد.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: امروز ایمان و اعتقاد به خدا به عنوان یک کار تشکیلاتی و سازمان یافته در تمام رده های ارتش انجام می شود و مهمترین اسلحه یک نیروی مسلح ایمان او به خداست، امروز برنامه هایی که برای تقویت ایمان سربازان انجام می شود از ارتش ما یک ارتش مومن ایجاد کرده است.

وی افزود: امروز ارتش ما یک ارتش مستقل است و این افتخار بزرگی است و ارتش ریشه در داخل کشور و در نظام ولایی دارد، فرمانده ارتش یک رهبر روحانی، شایسته و شاگرد مکتب امام صادق است.

وی تاکید کرد: ارتش امروز نهایت استقلال را دارد و چون مستقل است از جهات مختلف تسلیحاتی و سازماندهی و برنامه ریزی و دیگر جهات کارآمد هست.

وی در ادامه گفت: امروز ارتش چه در شهرها و چه در نقاط مرزی از مردم پشتیبانی می کند، ارتش قدیم این اجازه را نداشت که در مجالس مذهبی شرکت کند اما امروز مردم ارتشیان را همه جا در کنار خود می بینند.

وی اظهار داشت: این نعمت بزرگی است که خداوند به ارتش داده است که در نظام جمهوری اسلامی ایران خدمت می کند و خوف و دلهره در دلهای دشمنان ایجاد کند.

وی تاکید کرد: ارتش ما به کسی یا جایی تجاوز نمی کند اما دستور قرآن است و باید بتواند در دل دشمنان خوف و ترس ایجاد کند تا دشمنان نتوانند به ارض مقدس ایران اسلامی تجاوز کنند.

در این مراسم همچنین امیر سرتیپ دوم ستاد منصور خمری، فرمانده ارشد آجا در استانهای گلستان مازندران و خراسان شمالی و فرمانده لشکر 30 پیاده گرگان گفت:29 فروردین روز تجلیل از خاکی پوشان افلاکی است.

وی ضمن تسلیت شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) افزود: ارتش از حرییت این سرزمسن دفاع کرد و آمادگی خود را جهت دفاع از هرگونه تهدیدی اعلام کرده است.