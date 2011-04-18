به گزارش خبرنگار مهر، ذوب آهن نایب قهرمان فصل 2010 مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا به همان اندازه که در لیگ برتر ایران فراز و نشیب داشته در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا تیمی باثبات نشان داده است. کسب دو پیروزی مقابل الامارات امارات و الریان قطر و یک تساوی خارج از خانه مقابل الشباب عربستان این تیم را با هفت امتیاز صدرنشین گروه D کرده و در آستانه صعود به مرحله یک هشتم نهایی قرار داده است.

تیم ذوب آهن ایران که داعیه قهرمانی در آسیا را دارد، این هفته در خانه پذیرای الریان قطر است. این تیم قطری که دو هفته قبل در خانه‌اش با سه گل مقابل ذوب آهن تن به شکست داد، این بار در دیدار مرگ و زندگی به مصاف نماینده کشورمان خواهد آمد.

ذوب آهن که در مصاف با الریان قطر قاسم حدادی فر را به دلیل دو اخطاره بودن در اختیار ندارد به دنبال آن است که با کسب یک پیروزی صعود خود به مرحله یک هشتم نهایی را قطعی کند و از این پس بیشتر توان و تمرکزش را روی مسابقات داخلی قرار دهد.

این اتفاق تنها در صورتی رقم خواهد خورد که ذوب آهن در خانه الریان قطر را شکست دهد و الشباب عربستان نیز در خانه الامارات با پیروزی زمین را ترک کند.

راه صعود استقلال از "مرکز" تاشکند می گذرد

استقلال لیگ قهرمانان را خوب آغاز نکرد و با یک تساوی و یک شکست مقابل السد قطر و النصر عربستان قعرنشین گروه B شد. روزهای تاریک استقلال در لیگ قهرمانان آسیا با پیروزی 4 بر 2 برابر پاختاکور ازبکستان به روزهایی توام با امیدواری به آینده تبدیل شد.

حالا استقلال تیم دوم جدول رده بندی است و برای صعود بدون اما و اگر به مرحله یک هشتم نهایی باید از سه دیدار پیش رو هفت امتیاز کسب کند که یکی از آنها همین دیدار عصر سه شنبه مقابل پاختاکور در ورزشگاه مرکزی تاشکند است.

استقلال که دو هفته قبل با‌اقتدار جوان‌ترین تیم فصل جاری لیگ قهرمانان آسیا را با شکست بدرقه کرده است، عصر سه شنبه تیمی را ملاقات می کند که به دنبال آخرین فرصت برای بقاست. شاگردان مظلومی اگر در این بازی با پیروزی از زمین خارج شوند و السد در خانه الشباب تن به شکست دهد، حتی می توانند به صدرنشینی در گروه خود فکر کنند، اتفاقی رویارویی که وقوع آن نهایت آرزوی آبی پوشان است!

- برنامه دیدارهای هفته چهارم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا به شرح زیر است:

گروه B:

* پاختاکور ازبکستان - استقلال ایران، ساعت 17:30، ورزشگاه مرکزی تاشکند

* النصر عربستان - السد قطر، ساعت 22:10، ورزشگاه ملک فهد ریاض

جدول رده بندی:

1- السد قطر 7 امتیاز، 2- استقلال ایران 4 امتیاز - تفاضل گل 1+، 3- النصر عربستان 4 امتیاز - تفاضل گل صفر، 4- پاختاکور ازبکستان یک امتیاز

گروه D:

* الامارات امارات - الشباب عربستان، ساعت 20، ورزشگاه اختصاصی الامارات

* ذوب آهن ایران - الریان قطر، ساعت 20، ورزشگاه ذوب آهن فولادشهر

جدول رده بندی:

1- ذوب آهن ایران 7 امتیاز، 2- الشباب عربستان 5 امتیاز، 3- الامارات امارات 3 امتیاز، 4- الریان قطر یک امتیاز

گروه F:

* اف سی سئول کره جنوبی - ناگویا گرامپوس ژاپن، ساعت 15:30، ورزشگاه جام جهانی سئول

* العین امارات - هانگژو گرین تاون چین، ساعت 20، ورزشگاه خلیفه بن زاید العین

جدول رده بندی:

1- اف سی سئول کره جنوبی 7 امتیاز، 2- ناگویا گرامپوس ژاپن 4 امتیاز - تفاضل گل 2+، 3- هانگژو گرین تاون چین 4 امتیاز - تفاضل گل 1-، 4- العین امارات یک امتیاز

گروه H:

* کاشمیاآنتلرز ژاپن - سوون سامسونگ بلووینگز کره جنوبی، ساعت 9:30، ورزشگاه کاشیما

* شانگهای شنهوای چین - اف سی سیدنی استرالیا، ساعت 16:30، ورزشگاه هنگ کو شانگهای

جدول رده بندی:

1- سوون سامسونگ بلووینگز کره جنوبی 5 امتیاز - تفاضل گل 4+، 2- کاشیماآنتلرز ژاپن 5 امتیاز - تفاضل گل 3+، 3- اف سی سیدنی استرالیا 2 امتیاز - تفاضل گل 3-، 4- شانگهای شنهوای چین 2 امتیاز - تفاضل گل 4-