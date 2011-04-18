رشد اقتصادی در مسیر توانمند سازی قشر متوسط جامعه باشد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محسن ناشیر لیقوانی در جمع دانشجویان علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز با بیان اینکه لازمه هر جهاد، اتخاذ آرایش جهادی است، گفت: در سال جهاد اقتصادی تمامی دستگاههای دولتی و نهادها و همچنین بخش خصوصی لازم است راهبرد مشترک در پیش گرفته و با آرایش جهادی پیش بروند .

این استاد دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز با تشریح موانع پیش رو، نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به سال جهاد اقتصادی را در فضای فعلی بسیار حکیمانه برشمرد و گفت: کشور در شرایط فعلی نیازمند تجربه یک رشد اقتصادی بالا و هدفدار است که این امر با اتخاذ راهبردهای مشترک مابین دستگاههای اجرایی کشور قابل دستیابی است .

ناشیر لیقوانی،‌ موانعی از جمله مصرف گرایی مردم، تحریم، عقب ماندگی های 200 سال اخیر و نامناسب بودن الگوی اقتصادی در مدیریت اقتصادی را جزو چالش ها و موانع رشد اقتصادی در کشور برشمرد و گفت: اگر بخواهیم از این موانع به راحتی عبور کرده و به رشد اقتصادی دست یابیم، راهی جز تحقق یک انقلاب اقتصادی واقعی در کشور نیست و تحقق این انقلاب به جهاد اقتصادی نیازمند است .

وی،‌ ایجاد راههای میان بر، جهت رسیدن به سند چشم انداز بیست ساله بیست ساله کشور را امری ضروری خواند و با بیان اینکه دانشجویان و متفکران جامعه می توانند در تحقق این مهم، نقش بارزی ایفاء کنند، افزود: تحقق سند چشم انداز که نقشه راه توسعه کشور است، می تواند کشور را به منزلگاه آرمانی خود رهنمون سازد .

این استاد دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز در ادامه سخنان خود با بیان اینکه جهاد در گفتمان دینی یک تلاش مقدس است، گفت: اگر این جهاد و تلاش اقتصادی مقدس است به نوعی می تواند دین و دنیای مردم ما را نیز تضمین کند .

وی همچنین تقویت حلقه بین دانشگاه و صنعت را در تحقق جهاد اقتصادی مفید دانست و گفت: ما می توانیم از راه تولید علم به تولید ثروت برسیم و این امر با تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه امری شدنی است .