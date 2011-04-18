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۲۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۵:۰۸

احداث جایگاه سوخت چند منظوره از نیازهای مردم گلمکان است

احداث جایگاه سوخت چند منظوره از نیازهای مردم گلمکان است

مشهد - خبرگزاری مهر: شهردار گلمکان گفت: ایجاد جایگاه سوخت چند منظوره بنزین، نفت گاز و CNG از نیازهای منطقه گلمکان در شهرستان چناران است.

مهدی حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در چناران، اظهارداشت: با توجه به ورود و خروج مسافرین و میهمانان به این منطقه، به علت نبود جایگاه سوخت، زمان ماندگاری مسافر در شهر گلمکان بسیار کوتاه است که این مهم بر اقتصاد منطقه تأثیر منفی دارد.

وی افزود: نبود جایگاه سوخت در شهر گلمکان بر فعالیت آژانس های شهری مسافر، بار، تاکسی تلفنی ها، تعیین نرخ قیمت نیز تاثیر بسزائی دارد، چون رانندگان خودرو ها جهت تامین سوخت می بایست با طی مسافت 30 کیلومتر به جایگاه ساغروان و یا گلبهار بروند.

وی ادامه داد: به منظور احداث جایگاه سوخت و کنترل و نظارت به این امر مهم شهرداری گلمکان آمادگی خود را اعلام داشته و از فرمانداری، شرکت نفت منطقه مشهد و شرکت گاز درخواست مساعدت و همکاری را دارد.

شهردار گلمکان بیان داشت: با توجه به نبود مدیریت واحد برون شهری از گلمکان به مقصد مشهد و چناران شهروندان گلمکانی با مشکلات عدیده ای از جمله اتلاف وقت و بار مالی زیاد روبرو شده اند.

حیدری همچنین اظهار داشت: تعدادی از شهروندان متقاضی دریافت تسهیلات خودروی سواری پژو و سمند بین شهری به ادارات مرتبط معرفی شده اند که متاسفانه با نامبردگان جهت دریافت تسهیلات و یا صدور مجوزهای حمل و نقل همکاری نشده است.

کد مطلب 1291551

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