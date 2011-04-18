توزیع پنج هزار شعله لامپ کم مصرف بین مشترکان تجاری در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مدیر گروه مدیریت مصرف شرکت توزیع برق استان ایلام در این ارتباط گفت: پنج هزار شعله لامپ کم مصرف 30 وات در بین مشترکین تجاری در سطح استان توزیع شده است.

رشیدی در ادامه افزود: این پنج هزار شعله لامپ با سهمیه مشخص در بین شهرستانهای استان در حال توزیع است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به پیش رو بودن پیک بار تابستان 90، اقداماتی از قبیل تعدیل روشنایی معابر، کاهش تلفات از طریق جمع آوری برق های غیرمجاز، رفع اتصالات سست ومتعادل کردن بار ترانسفورماتورها در دست اجــراست.

وی به برگزاری جلسه مدیریت مصرف در سال 90 اشاره کرد و گفت: توزیع 10 هزار جلد بروشور نحوه محاسبه برق مصرفی در بین مشترکین شهرستان ایلام را از مصوبات این جلسه برشمرد .

مدیر گروه مدیریت مصرف شرکت در پایان بیان کرد: تعویض کنتورهای لاندیس و آنالوگ و جایگزینی آنها به دیجیتال از طریق واگذاری به پیمانکار در حال اجراست.