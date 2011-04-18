"صنعت مهر" مدل جدید توسعه مناطق محروم

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید هدایت در تشریح این راهکار جدید اظهار داشت: در این طرح، سرمایه گذاری در مناطق محروم توسط «شرکت کارآفرینان توسعه صنعت مهر» انجام خواهد شد که به اختصار "صنعت مهر" خوانده می شود.

معاون وزیر صنایع و معادن با بیان اینکه طرح "صنعت مهر" با مشارکت و همکاری بانکها، ‌تعاونی ها و سازمان گسترش اجرا می شود، افزود: بر اساس این طرح و با مجوز معاونت راهبردی رئیس جمهوری، در استان های محروم شرکتی در مقیاس 50 میلیارد تومان تشکیل شده و در 15 نقطه، پروژه های کوچکتری با دو یا سه میلیارد تومان اعتبار را انجام خواهد داد.

هدایت در ادامه گفت: ما می توانیم با این ابتکار از ظرفیت های منطقه ای برای تامین منابع مالی استفاده کنیم. رئیس هیئت عامل سازمان با اشاره به اینکه در این طرح اجرای 500 پروژه در مناطق محروم پیش بینی شده است، افزود: دو مدل از این شرکتها در استانهای کرمان و خوزستان ثبت شده و سعی می کنیم در فاصله زمانی هر 20 روز یکی از این شرکتها را به ثبت برسانیم.

وی خاطرنشان کرد: این شرکتهای استانی با مشارکت تعاونی ها و بانکها تاسیس می شود و سازمان گسترش نیز براساس آنچه قانون اجازه داده، یعنی سهم کمتر از 50 درصد، در آن مشارکت می کند.

