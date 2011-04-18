اختصاص 2500 میلیارد ریال به طرحهای آمایش صنعت و معدن در کشور

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمد رضا پیشرو صبح دوشنبه در پایان سفر دو روزه ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرکهای صنعتی به آذربایجان غربی در جمع خبرنگاران افزود: در این راستا تا کنون 95 هزار میلیارد ریال تسهیلات به پنج هزار و 900 متقاضای ایجاد واحد صنعتی و معدنی، تامین سرمایه در گردش و تکمیل طرحهای نمیه تمام در قالب این طرح پرداخت شده است.

وی در ادامه از تکمیل بسته طرح آمایش صنعتی و معدنی کشور تا پایان سالجاری خبر داد و بیان داشت: در این راستا پیش بینی می شود تا پایان اجرای طرح میزان تسهیلات بانکی پداخت شده جهت ایجاد، تامین سرمایه در گردش و تکمیل طرحهای صنعتی و معدنی نیمه تمام کشور به دو هزار و 500 میلیارد ریال برسد.

مدیر عامل بانک صنعت و معدن آذربایجان غربی با اشاره به اینکه وزارت صنایع و معادن طبق قانون نمی‌تواند مانع صدور مجوز برای سرمایه‌گذاری و ایجاد طرح‌های صنعتی شود، اظهار داشت: اما براساس نیازهای صنعتی کشور حمایتهایی نظیر تسهیلات بانکی را تنها معطوف به صنایعی می‌کند که در اولویت قرار داشته و این اولویتها در قالب طرح آمایش صنعت و معدن کشور تعیین شده است.

پیشرو با بیان اینکه اختیار اعطای تسهیلات در شعبه‌های استانی بانک صنعت و معدن تا 15میلیارد ریال افزایش یافته، از تبدیل مانده تسهیلات یورویی بانکهای کشور به تسهیلات دلاری نیز خبر داد و اظهار داشت: با توجه به افزایش ارزش یورو، مابه ‌التفاوت این نرخ توسط دولت پرداخت خواهد شد.

وی در ادامه بیان داشت: هم اکنون بیش از 80 درصد درخواستهای واحدهای تولیدی کشور به ستاد تسهیل مرتبط با مباحث مالی و امور بانکی ارائه شده که با تقسیط بدهی، بخشودگی جرایم، استمهال و اعطای تسهیلات ارزی و ریالی قابل رفع است.

تصویب 200 مصوبه جهت رفع مشکلات صنعت و معدن آذربایجان غربی

مدیر عامل بانک صنعت و معدن کشور با اشاره به اینکه تا کنون بیش از 87 درصد مصوبات دور اول سفر ستاد تسهیل در آذربایجان غربی اجرایی شده، افزود: تشکیل ستاد تسهیل در وزارتخانه که درراستای تمرکز زدایی و سیاست عدالت محوری دولت بوده و باعث رفع مشکلات و چالشهای اصلی واحدهای تولیدی شده است.

وی با اشاره به بسته های حمایتی ویژه واحدهای صنعتی در طول اجرای قانون هدفمندی یارانه ها گفت: چهار بسته حمایتی برای واحدهای صنعتی با مصرف بالای انرژی تهیه شده بود که به آنها اعطا شده است.

پیشرو با بیان اینکه یارانه انرژی با نرخ سه درصد به واحدهای تولیدی که میزان انرژی بالایی را مصرف می کردند، تعلق گرفته، خاطرنشان کرد: در بخش راه اندازی واحدهایی که در اثر ترکیب حرارت و نیرو باعث ایجاد ضایعات می شوند نیز برای بازسازی ضایعات حاصل از این ترکیبات تسهیلاتی در نظر گرفته شده است.

این مقام مسئول در ادامه از تصویب 200 مصوبه در راستای رفع مشکلات صنعتگران و معدنکاران آذربایجان غربی در راستای سفر این ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرکهای صنعتی به این استان خبر داد و بیان داشت: بیش از 60 درصد مصوبات کارگروههای فعال این ستاد مربوط به رفع مشکلات بانکی بود.