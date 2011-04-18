تصاویر دیدنی نورهای جادویی شفقهای قطبی بهار

به گزارش خبرگزاری مهر، با نزدیک شدن به پیک چرخه فعالیتهای خورشیدی بر تعداد شفقهای قطبی نیز افزوده می شود به طوری که به گفته دانشمندان، سال 2012 سالی است که شقفهای قطبی حتی در بخشهای جنوبی اروپا نیز دیده می شوند.

شفقهای آسمانی زمانی به وجود می آیند که این ذرات باردار در مسیر میدان مغناطیسی زمین جاری شده و پس از برخورد با اتمسفر زمین و تحریک مولکولهای هوا در بخشهای قطبی، انرژی اضافی را به صورت نور آزاد می کنند.

مجله نشنال جغرافی تصاویری تماشایی از شفقهای ماه آوریل را منتشر کرده است.

پیروزی زمردی

در این تصویر، آسمان همچون سنگ قیمتی زمرد، سبز و درخشان است. این شفق در بالای قله های کوههای نزدیک رودخانه "کایوکوک" در آلاسکا واقع در شمال دایره قطبی شمالی گرفته است.

"واین بارسکای" عکاس این تصویر در این خصوص گفت: "شبی به تاریکی قیر بود که بدون ماه، رودخانه یخی و کوهها تنها توسط شفقی که سراسر منطقه را به رنگ زمرد کرده بود می درخشیدند."

در عرضهای جغرافیایی بالا، شفقهایی چون این در بهار و پاییز بسیار رایجند و دو یا سه بار در هفته دیده می شوند.

افسون ویسکونسین

در شب دوم آوریل درحالی که "برایان لارمای" منجم آماتور درحال عبور بود نوری ضعیف را در نزدیکی ستاره قطبی دید. بلافاصله دوربین خود را درآورد و رنگهایی شگفت انگیز از شفق قطبی بر روی "پمباین" را جاودانه کرد. در جنوب، پمباین یکی از مناطقی است که در آن شفقهای قطبی دیده می شوند.

این نمایش زودهنگام آوریل بسیار غیرعادی است چرا که در این منطقه شفقها تقریبا با چشم غیرمسلح غیرمرئی هستند و برای تماشای آنها باید از تجهیزات نجومی بهره برد.

پرده تابناک

تصویر این نورهای دیدنی در آسمان بالای رودخانه یخی "کایوکوک" در آلاسکا در دوم آوریل گرفته شده است. "واین بارسکای" بیش از 483 کیلومتر به سمت شمال "فیربانکس" رانندگی کرد تا بتواند از تصویری مثل این عکس بگیرد.

عالیجناب شفق سرخ فام

این شفق قطبی همچون گردابی از روبانهای صورتی تا بنفش به نظر می رسد. این عکس در "ادمونتون" کانادا گرفته شده است. ذرات باردار خورشید به ارتفاع حدود 96 کیلومتری از سطح زمین می رسند و با ضربه زدن به مولکولهای نیتروژن این نورهای سرخ فام را به وجود می آورند. این درحالی است که شقفهای رایج سبز به دست اتمهای اکسیژن در ارتفاع بین 96.5 تا 123 کیلومتری از سطح زمین نقاشی می شوند.

ستونهای شبح مانند

این ستونهای کمرنگ نور که همچون شبحی به آسمان بالای استان آلبرتا در کانادا نفوذ کرده اند در تصویری که 15 ثانیه قبل از طلوع آفتاب گرفته شده جاودانه شده اند.