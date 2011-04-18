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۲۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۱:۰۹

مرادیان "زنده‌باد بچه‌ها" را می‌سازد

مرادیان "زنده‌باد بچه‌ها" را می‌سازد

عباس مرادیان فیلم سینمایی "زنده‌باد بچه‌ها" را برای مخاطب کودک و نوجوان کارگردانی می‌کند.

مرادیان به خبرنگار مهر گفت: پارسال برای این فیلمنامه پروانه ساخت دریافت کردیم و فیلمبرداری را با آماده شدن نسخه نهایی فیلمنامه شروع می‌کنیم، "زنده‌باد بچه‌ها" را ترابی نوشته و من آن را بازنویسی می‌کنم، سعید هاشمی تهیه‌کننده این فیلم سینمایی است که برای مخاطب کودک و نوجوان ساخته می‌شود.

کارگردان فیلم سینمایی "مامان بهروز منو زد" درباره اکران این فیلم گفت: با منوچهر زبردست برای پخش این فیلم به نتیجه رسیده‌ایم و فیلم را در صورت فراهم شدن شرایط مناسب اکران می‌کنیم.

فیلم سینمایی "مامان بهروز منو زد" با بازی حمید لولایی یکی از پرمخاطب‌ترین فیلم‌های جشنواره کودک همدان بود.

کد مطلب 1291565

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