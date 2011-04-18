مرادیان به خبرنگار مهر گفت: پارسال برای این فیلمنامه پروانه ساخت دریافت کردیم و فیلمبرداری را با آماده شدن نسخه نهایی فیلمنامه شروع می‌کنیم، "زنده‌باد بچه‌ها" را ترابی نوشته و من آن را بازنویسی می‌کنم، سعید هاشمی تهیه‌کننده این فیلم سینمایی است که برای مخاطب کودک و نوجوان ساخته می‌شود.

کارگردان فیلم سینمایی "مامان بهروز منو زد" درباره اکران این فیلم گفت: با منوچهر زبردست برای پخش این فیلم به نتیجه رسیده‌ایم و فیلم را در صورت فراهم شدن شرایط مناسب اکران می‌کنیم.

فیلم سینمایی "مامان بهروز منو زد" با بازی حمید لولایی یکی از پرمخاطب‌ترین فیلم‌های جشنواره کودک همدان بود.