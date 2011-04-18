جلسه انجمن مستندسازان و ستاد برگزاری جشنواره پلیس پرپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه که مهرداد زاهدیان، محبوبه هنریان، علیرضا قاسم خان، علی سلطانی و سعید الهی حضور داشتند، پس از خیر مقدم و توضیحات اولیه سعید الهی قائم مقام اجرایی جشنواره، علی سلطانی دبیر چهارمین جشنواره فیلم پلیس به تشریح دیدگاه‌های فرهنگی نیروی انتظامی و ضرورت بهره‌گیری از ابزارهای هنری چون سینما در انتقال پیام‌های اجتماعی به مردم پرداخت.

وی در سخنانی با اشاره به تاثیر سینما در میان اقشار مختلف مردم به ویژه نسل نوپای کشور تاکید کرد: مناسب‌ترین روش برای نهادینه‌سازی ارتباط دستگاه های دولتی با مخاطبان خود مستندسازی و بیان پیام ها به زبان تصویر است.

سلطانی اضافه کرد: به همین دلیل ناجا در پی سال‌های گذشته با برگزاری جشنواره‌های فیلم همواره در جهت جلب مشارکت هنرمندان و افزایش تولیدات سینمایی با رویکرد اجتماعی برای رسیدن به امنیت پایدار در سطح جامعه گام برداشته است.

در این جلسه محبوبه هنریان، مهرداد زاهدیان و علیرضا قاسم‌خان از اعضای هیئت مدیره انجمن مستندسازان نیز طی سخنانی ضمن استقبال از این گونه اقدامات فرهنگی ناجا برای هرگونه همکاری در جهت رونق کیفی و کمی جشنواره اعلام آمادگی کردند.

همچنین مقرر شد با امضای تفاهمنامه‌ای میان طرفین علاوه بر رایزنی و جلب نظر مستندسازان سراسر کشور برای ارائه آثار خود با رویکرد اجتماعی به دبیرخانه جشنواره، برنامه‌ای به منظور برگزاری همایش تخصصی مستند و پیشگیری اجتماعی در روزهای برگزاری جشنواره ارائه شود.