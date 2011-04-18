انفجار در بغداد 9 کشته برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، مقامات عراقی اعلام کردند که این انفجارها در بیرون منطقه الخضراء بغداد و در یک ایست بازرسی و کنترل امنیتی صورت گرفته است. جزئیات بیشتری درباره این دو انفجار هنوز منتشر نشده است.

این دو انفجار در حالی است که گروهی از نمایندگان کنگره آمریکا در حال دیدار از عراق هستند. "جان بونر" رئیس مجلس نمایندگان آمریکا که سرپرستی این گروه از نمایندگان را بر عهده دارد در جریان این سفر اعلام کرده بود که پیشرفت در حوزه های امنیتی در عراق او را تحت تاثیر قرار داده است.