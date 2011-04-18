آمریکا را بهتر بشناسیم؛ کشوری که رئیس جمهورش را شامپانزه خطاب می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دیلی تلگراف، "ماریلین داونپورت" با ارسال یک نامه الکترونیکی ( ایمیل) به کاخ سفید و تعدادی از چهره های سرشناس آمریکا، "باراک اوباما" و والدین وی را شامپانزه خوانده که این امر انتقادهای زیادی را از حزب جمهوریخواه و جنبش تی پارتی در پی داشته است.

در پی انتشار گسترده این ایمیل که حاوی عکسی از اوباما به همراه یک نوزاد شامپانزه و دو شامپانزه بالغ است، اغلب چهره های سرشناس خواستار استعفای داونپورت از سمت خود که در برخی کمیته های حزب جمهوریخواه عضویت دارد شدند اما وی در برابر این درخواست ها ایستاده و عنوان می کند که فقط قصد شوخی با اوباما را داشته است.

در همین رابطه برخی داونپورت را متهم به نژادپرستی می کنند اما وی این اتهامات را رد کرده و معتقد است که به کسی توهین نکرده است.

این در حالی است که در سال 1387 نیز یک روزنامه آمریکایی با انتشار کاریکاتوری اوباما را به شامپانزه تشبیه کرده بود که این اقدام واکنشهای منفی زیادی را به دنبال داشت.

در آن تاریخ روزنامه نیویورک پست به دلیل انتشار این کاریکاتور از رئیس جمهور آمریکا عذرخواهی کرد.