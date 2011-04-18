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۲۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۱:۳۴

با حضور رئیس مجلس؛

نخستین کنگره ملی چشم انداز صنعت نفت آغاز به کار کرد

نخستین کنگره ملی چشم انداز صنعت نفت در افق 1404 امروز با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر نفت به طور رسمی آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و سید مسعود میرکاظمی وزیر نفت در حاشیه برگزاری شانزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی نخستین کنگره ملی چشم انداز صنعت نفت در افق 1404 آغاز به کار کرد.

این گردهمایی یک روزه با هدف قانونگذاری در راستای تحقق سیاستهای کلی نظام در مجموعه صنعت نفت، بررسی راهکارهای نوین برای جذب سرمایه در صنعت نفت و گاز، راهکارهای افزایش خوداتکایی صنعت نفت ایران برای اجرای پروژه های ملی با توجه به توان پیمانکاران و تولید کنندگان داخلی، توسعه راهکارهای گسترش اکتشافات نفت و گاز در راستای افزایش ظرفیت تولید صیانتی با هدف گسترش بیش از پیش قدرت اقتصادی، امنیتی و سیاسی کشور از مهمترین اهداف این گردهمایی است.

همچنین افزایش ظرفیت تولید گاز با هدف تقویت موقعیت ژئوپلیتیکی کشور با تکیه بر پتانسیلهای تجارت گاز طبیعی، بررسی تدابیر لازم در راستای ایجاد ظرفیتهای جدید تولیدی در صنایع پتروشیمی با هدف دستیابی به رتبه نخست در سطح منطقه و بررسی راهکارهای ایجاد ظرفیتهای جدید پالایشی به منظور کاهش خام فروشی نفت و گاز و جایگزینی آن با صادرات فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی از دیگر محورهای برگزاری این همایش است.

پیش بینی می شود در این همایش یک روزه علاوه بر وزیر نفت و رئیس مجلس شورای اسلامی اعضای کمیسیون انرژی مجلس و مدیران ارشد صنعت نفت به سخنرانی و تبادل نظر بپردازند.

کد مطلب 1291577

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