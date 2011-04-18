اجرای وظایف کمیته چوب کشور نیازمند استفاده از توان ملی است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد رسالتی صبح دوشنبه در نشست این کمیته در گلستان تصریح کرد: دانشگاه باید نقش اصلی در تصمیم گیری و تصمیم سازی های کشور و سیاست گذاری های کلان را داشته باشد.

منصور قلیچ لی، مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی گلستان نیز به اهمیت کمیته های فنی متناظر ایزو و مرور پتانسیل ها و توانمندیهای موجود در زمینه صنعت چوب و الوار در استان گلستان اشاره کرد.

وی افزود: باید با تلاش اعضاء کمیته و نظر مساعد مسئولان استان بتوان به نحو موثری پیگیر فعالیتهای اجرایی کمیته شد.

دبیر کمیته فنی چوب و الوار نیز گفت: تشکیل این کمیته ها حضور در عرصه های علمی بین المللی را موجب می شود و اعضای کمیته با دریافت پیش نویس استاندارد های بین المللی و اظهار نظر روی این استاندارد ها می توانند نقش مفیدی را در تبادل دانش با جهان امروز داشته باشند.

وی آمادگی دانشکده چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان را جهت هر گونه همکاری با کمیته اعلام کرد.

این جلسه با ارائه توضیحاتی از سوی کارشناس تدوین و تحقیقات استاندارد گلستان برای آشنایی بیشتر اعضاء و مرور ساختار کمیته فنی TC 218 و جایگاه آن با توجه به داشتن ارتباط مستقیم با سازمان بین المللی استاندارد سازی ( ایزو) همراه بود.